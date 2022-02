Arequipa: juez decidirá prisión preventiva para consejero Wuile Ayñayanque

Por: Roberth Orihuela Q.

El consejero por la provincia de Condesuyos Wuile Ayñayanque Rosas podría ser recluido en el penal de Socabaya, por al menos 36 meses, debido a su participación en el caso Los Hijos del Cóndor. Y es que, desde la tarde de este viernes, el juez José Ríos Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dirige la audiencia del pedido que hizo Arturo Valencia Paiva, fiscal especializado en corrupción de funcionarios. La sesión se prolongará hasta la noche y continuará este sábado 12. El juez puede resolver inmediatamente o tomarse unos días.

Como se recuerda, Ayñayaque Rosas forma parte de la organización criminal Los Hijos del Cóndor, encabezada por el gobernador suspendido Elmer Cáceres Llica. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Cáceres Llica habría comprado las conciencias de los consejeros regionales con el fin de obtener apoyo político y evitar que sus funcionarios de confianza sean interpelados.

Una de las modalidades que usó fue la de ofrecer coimas y dádivas a los consejeros; uno de ellos fue Wuile Ayñayanque. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, en una ocasión, Ayñayanque y otros consejeros recibieron hasta S/ 10.000 en sobres junto a botellas de whisky etiqueta azul de manos de funcionarios de confianza de Cáceres Llica.

Pero el exgobernador también ofrecía lotes en la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas, la Asociación de Productores Sol Radiante de Majes y la Asociación 4 de Diciembre en Caravelí. Para ello, los consejeros debían ofrecer los datos de personas de su confianza para que sean inscritos. Uno de los que aparece en las listas de beneficiarios de los lotes fue el hermano del consejero Ayñayanque Rosas, Justino. De acuerdo a la Fiscalía, algunas de estas propiedades podrían llegar a costar hasta S/ 1 millón.