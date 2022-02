Wilmar Elera sobre gabinete Torres: “Le damos el beneficio de la duda”

El vocero de Somos Perú, Wilmar Elera, adelantó que su bancada no considera que –como señala un sector de la oposición– el nuevo gabinete ministerial, presidido por Aníbal Torres, tenga como finalidad confrontar al Congreso de la República para lograr su cierre. Esperan que los ministros se pongan a trabajar “lo más pronto posible” en beneficio del país.

“Desde nuestra bancada dudamos en que este gabinete haya sido creado para cerrar el Congreso, le damos el beneficio de la duda y esperamos empiecen lo más pronto a trabajar para generar empleo, reactivar la economía y la salud”, escribió en su cuenta de Twitter.

Wilmar Elera considera que el gabinete Torres debería recibir "el beneficio de la duda". Foto: captura de Twitter

Gabinete Torres acatará la decisión del Congreso

Antes las críticas por un presunto espíritu de confrontación hacia el Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que su gabinete aceptará la decisión que tome el Congreso sobre el voto de confianza cuando se presenten ante el hemiciclo.

Al respecto, indicó que el otorgamiento de la investidura es una determinación del Parlamento, por lo que, ante una negativa, acatarán “silenciosamente”. En los próximos días, coordinarán con la Mesa Directiva del Congreso para fijar la fecha de su exposición en Palacio Legislativo, dentro de los 30 días previstos en la Constitución.

En esta línea, Aníbal Torres adelantó que el nuevo gabinete no buscará la confrontación: “No tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie. No vamos a confrontar con nadie. Nos provocarán, pero no responderemos. (...). Yo soy muy consciente del papel que tengo que desempeñar”, declaró.