Waldemar Cerrón sobre Hernán Condori: “¿Por qué esperan que sea ministro para denunciarlo?”

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció sobre los cuestionamientos que han surgido contra el nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, y cuestionó por qué recién se le habría denunciado, en vez de hacerlo antes de asumir el cargo en el gabinete ministerial.

En conversación con RPP, el parlamentario del partido del lápiz se refirió al pedido del Colegio Médico del Perú (CMP), que exige la renuncia de Condori Machado. En ese sentido, señaló que sería un acto poco solidario hacia su colega.

“Se pronuncian cuando un colega de provincia llega a la capital y es propuesto como ministro y, si fuera de la capital, no dirían nada. No me parece correcto, (sino) poco solidario, y espero que, más bien, tengan un respaldo de propuestas que le hagan llegar al ministro ”, afirmó.

Cerrón Rojas cuestionó, además, sobre el momento en que se ha denunciado a su compañero perulibrista, ya que, indica, las polémicas habrían aparecido cuando asumió el cargo de ministro de Estado.

“ ¿Por qué esperan que sea ministro para denunciarlo? Está ejerciendo una profesión, un derecho. En todo caso, hay que pedir al Colegio Médico que investigue a todos los médicos que están ahí”, añadió.

Investigación contra Condori por supuestos actos de corrupción

Sobre la investigación que afronta Hernán Condori respecto a supuestos actos de corrupción, el parlamentario afirmó no tener conocimiento al respecto. Sin embargo, señaló que podía asegurar que el titular de la cartera de Salud tuvo una buena gestión cuando fue jefe de la Dirección Regional de Salud de Junín.

“No tengo conocimiento de las acciones que venía realizando. Lo conozco desde su gestión en el Gobierno Regional de Junín, que ha sido muy buena , y, como cualquiera en Perú, puede tener denuncias. Mientras esté en investigación, que sigan las investigaciones y, si se determina lo contrario, entonces ahí sí podemos hablar con plenitud”, sostuvo.

Ante los cuestionamientos por haber promocionado productos sin respaldo científico, el congresista por Perú Libre manifestó que formaría parte de un “cargamontón” generado contra el titular de Salud.