Rocío Silva sobre Willax: “Ellos no lo hacen por error sino con la estrategia de descalificar”

La excongresista Rocío Silva Santisteban, en un entrevista para La República, se pronunció sobre el caso de difamación que cometió el reportaje de Willax contra Raida Cóndor, activista de derechos humanos y madre de una de las víctimas de la masacre en La Cantuta llevada a cabo por el Grupo Colina.

En el programa de Beto Ortiz, Beto a Saber, se hizo pasar a Cóndor como la terrorista Iris Yolanda Quiñonez Colchado, alias camarada ‘Bertha’, a través de una foto en donde estaba acompañada por la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich.

Ante ello, Silva Santisteban dijo que la publicación tenía un objetivo político de descalificar. “A mí me ha indignado tremendamente que hayan echo esto con Raida Cóndor. Ella no se merece esa miseria. Ellos no lo hacen por error, sino con una estrategia para descalificar, porque lo hacen adrede”, manifestó.

Asimismo, señaló que está totalmente de acuerdo con que familia denuncie a Beto Ortiz y los responsables de ese reportaje, pues no es la primera vez que el medio de comunicación realiza tales acusaciones.

“Yo estoy totalmente a favor que los denuncien, pero lo primero que se debe hacer es mandar una carta legal para que rectifiquen. Si se rectifican, bien. Pero eso no implica que la acción penal se cierre. De hecho, Willax me ha terruqueado a mí y yo le he mandado cartas notariales por decir que yo soy terrorista, y hasta ahora no se han rectificado”, resalta la excongresista.

Silva señala que el programa de Beto Ortiz utilizó una foto de un evento oficial, y con permiso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para acusarla de tener vínculos terroristas, ya que en las fotos se veía visitando a reclutas del penal de mujeres de Chorrillos.