Puno: Oscar Zea, exregidor que no rendía cuentas de viáticos

El nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri), Óscar Zea Choquechambi, tiene cuentas pendientes por rendir con el Estado

El ahora ministro del cuarto gabinete de Castillo, entre 2007 y 2010, ejerció el cargo de regidor por el movimiento Moral y Desarrollo en el municipio provincial de Huancané , al norte de la ciudad de Puno.

Al término de su mandato fue investigado por peculado. La indagación fiscal se originó porque recibió fondos públicos con propósitos específicos para hacer diversas gestiones en Lima y varias ciudades del sur del país.

Sin embargo, once años después de haber dejado del cargo de fiscalizador, no se tiene certeza si cumplió con los encargos porque no rindió cuentas por la suma de S/ 14.000. (Ver infografía de transferencias).

Los montos corresponden al año 2009-2010 por concepto de viaje y representación a Lima y otros puntos del país por distintos motivos.

Zea, no era el único que no rindió cuentas. En el caso estaban involucrados otros 37 exservidores del municipio de Huancané. Entre todos los involucrados gastaron S/. 140,850.

El hallazgo lo reportó la oficina de Control Institucional. La Contraloría General de la República dispuso denunciar a los involucrados. A quienes eran trabajadores nombrados y contratados en su momento, se les descontó de sus haberes. Mientras que a los que ya no ejercían función se procedió a denunciarlos. Oscar Zea, estaba en este último grupo.

Oscar Zea, no rinde cuentas. Infografía: Roxana Mamani

El Ministerio Público abrió investigación contra el ahora congresista de Perú Libre por peculado. La investigación empezó en 2012.

En la investigación se acreditó que no había evidencia que Oscar Zea y los otros investigados, hayan gastado el dinero en las actividades que se les encomendó porque no rindieron cuentas con documentos en el tiempo que deberían.

Siete años después, en diciembre de 2019, el fiscal de Huancané, René Alfaro Caira Huanca, dispuso el archivamiento de la causa porque los hechos no encuadraban en el tipo penal.

Según René Alfaro, para que constituya peculado, el funcionario o servidor público debe apropiarse o utilizar para sí o para otro, caudales, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.

Según el fiscal, el dinero que recibieron los involucrados, fue entregado con autorización formal y tenían la responsabilidad de cautelarlos.

No es el único caso judicial contra Oscar Zea. Según el Ministerio Público, también afrontó investigación por conducción en estado de ebriedad en el expediente N° 439-2018 en la ciudad de Juliaca. Había aceptado su responsabilidad y el caso habría terminad con la figura legal de principio de oportunidad.

Gremios arequipeños contra ministro

En Arequipa el presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Jesús Diaz Salas, se mostró en contra de la designación de Óscar Zea como titular de Midagri. “No vamos a permitir que nos siga gobernando la incompetencia. Qué vamos a hablar de agricultura con este señor que solo es profesor. No es desmerecer su profesión, ¿pero qué sabe del sector?”, dijo.

En tanto, el presidente de la Junta de Usuarios Pampas de Majes, Nelson Martínez Talavera, también mostró su rechazo. Dijo que se necesita gente técnica que ayude a mejorar el sistema agrario del Perú.