Vizcarra: “Castillo generaba esperanza y optimismo, que en seis meses se ha encargado de destruir”

El expresidente e inhabilitado congresista de Somos Perú Martín Vizcarra señaló en una entrevista que el mandatario Pedro Castillo en la campaña electoral simbolizaba “esperanza” para muchos peruanos, por eso es que la gente votó por él. No obstante, con sus acciones y la vinculación con presuntos actos de corrupción, ha defraudado a muchos.

“En la segunda vuelta solo había dos opciones, conocemos todos los antecedentes del fujimorismo y generaba miedo, temor, ya los conocemos. Pedro Castillo generaba esperanza y optimismo, que en seis meses se ha encargado de destruir ”, manifestó a CNN.

Además, sostuvo que el jefe de Estado debe dar un paso al costado, pero no de la forma en cómo lo plantea el Congreso a través de la vacancia por incapacidad moral permanente, porque eso no es justificación para su falta de pericia.

“ El Perú está viviendo actualmente un gobierno de ineptocracia. Y Castillo no puede continuar . Pero hay que buscar la forma legal y constitucional para dar un paso adelante y que no sea cuestionado. No solo con la suma de votos pueda infringirse la constitución y continuar en más años de inestabilidad”, refirió.

Vizcarra Cornejo acotó que se deberían realizar elecciones generales nuevamente, pues de dimitir Castillo, y si también lo hace la vicepresidenta Dina Boluarte, quedaría en su lugar la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

“La ciudadanía tampoco avala al actual Congreso. No vaya a ser que así como a mí me reemplazó el congresista Merino, tengamos como presidenta del Perú a María del Carmen Alva, la versión femenina de Merino. El Perú no lo aceptaría”, expresó.

El Congreso “no da la talla”, afirmó Vizcarra

En otro momento, el exmandatario dio a conocer que el próximo lunes 14 de febrero presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para poder desarrollar sus funciones como congresista .

“Ese es el camino, sí, Castillo no da la talla, pero el Congreso tampoco. Las reformas se han dado contra la educación, avalando la minería ilegal y el transporte. Estamos en la misma situación”, agregó Vizcarra.