Gisela Ortiz: “No se debe normalizar la difamación como una forma de investigar”

A pocos días de que la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, jure en el cargo, un reportaje difundió su foto junto a la luchadora social y familiar de una víctima del crimen en La Cantuta, Raida Cóndor, siendo vinculada maliciosamente con el terrorismo. El discurso del terruqueo se ha utilizado durante la campaña electoral de manera impune sin que ningún organismo lo detenga.

La ex ministra de Cultura Gisela Ortiz también fue víctima de ello al asumir funciones, por lo que mostró su rechazo con lo ocurrido y cuestionó que -según lo mencionado en el reportaje- miembros de la Policía sean quienes brindaron la errónea información sobre Miloslavich y Cóndor, pues le pareció sorpresivo que la institución del orden se preste para “jugar” en contra del Gobierno.

¿Qué opinión tiene sobre el terruqueo contra la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, y la activista Raida Cóndor?

Creo que es dañino para la dignidad de las personas que se haya normalizado tanto el terruqueo como una forma de descalificar a las personas. Yo creo que ese medio de comunicación (Willax) en particular, pero, además, muchos otros periodistas y políticos han utilizado en los últimos años el terruqueo, que no es otra cosa que la difamación, como una forma de desprestigiar . Evidentemente, el objetivo de Willax, en este caso, era la ministra de la Mujer, y actúan de forma irresponsable.

Esto ya es un arma constante para deslegitimizar a las personas...

Creo que, más allá de ese hecho en particular, que debe significar el rechazo de ciudadanos y ciudadanas y de algunos ministerios en particular, debería llamarnos la atención la propia respuesta del señor Beto Ortiz cuando dice que es la Policía la que le está entregando la información a la periodista. Y eso nos debe llamar la atención por varias razones.

¿A qué se refiere con eso?

¿Qué tipo de investigación hace la Policía?, ¿cómo arman sus fuentes y sus historias para que tengan una confusión tan grave entre la imagen de una terrorista y la imagen de la señora Raida Cóndor?, ¿cuánta seriedad hay en el trabajo de la Policía?. En segundo lugar, ¿por qué la Policía está investigando o tratando de desprestigiar a una ministra que ha juramentado hace dos días?, ¿a qué cosa está jugando la Policía?, ¿a qué intereses está obedeciendo?, ¿por qué los efectivos policiales están haciendo un trabajo de esa naturaleza?

¿Le preocupa que la Policía pueda estar favoreciendo ese tipo de prácticas?

Sí, estamos en medio de una crisis política continua que tiene que obedecer a fortalecer un Gobierno. El Ministerio del Interior es parte del Gobierno para responder a las expectativas de la ciudadanía, también vivimos en un tema de inseguridad cotidiana, donde los esfuerzos de la Policía y del servicio de inteligencia tienen que estar abocados a la identificación de estos problemas.

Además de la denuncia, ¿considera que el Estado debe participar activamente para detener la difamación?

Yo sí creo que el Estado tiene que responder, no solamente el Ministerio Público con una investigación; el propio Ministerio de Justicia (debe actuar), pues tenemos un reconocimiento en el registro único de víctimas, que es una instancia oficial del Estado. Tenemos sentencias de la Corte Interamericana donde se habla de la obligación del Estado a la no revictimización y, por lo tanto, hay una obligación para garantizar que podamos vivir con dignidad y tranquilidad. Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, (que debería) hacer control a estos medios de comunicación que continuamente están no solo desinformando, sino también difamando.

Y que difunden su contenido como investigación.

Yo creo que no se debe normalizar la difamación como una forma disque de investigar y, por otro lado, (debe haber) un Estado que también proteja a sus ciudadanos y ciudadanas.

¿Por qué cree que sectores de oposición insisten en terruquear a los integrantes del gabinete?

Están dolidos, no solamente por los resultados de la elección en la segunda vuelta por el triunfo del presidente Pedro Castillo, sino porque también nosotros, como familiares, hemos hecho campaña a favor de Perú Libre y de la figura del presidente. Nos hemos reunido con él para darle nuestro respaldo, hemos hecho campaña contra el fujimorismo como lo en las últimas tres elecciones. Hay un afán también de desprestigiarnos y, como no hay otra forma de atacarnos, entonces empiezan a terruquear .

¿Considera que estos reportajes difamatorios a algunos ministros agudizan más la crisis política?

Sin duda, porque aquí lo que están queriendo señalar es que, quienes respaldan al Gobierno de Pedro Castillo, son los terroristas, o que él está cogobernando con terroristas, y esa es una narrativa que no se puede sostener de ninguna manera. Es un Gobierno elegido democráticamente por la mayoría de peruanos, uno para cinco años, con las críticas que podamos hacerle; pero siempre hay que pedir las cuentas, la vigilancia ciudadana.

Su sucesor, el ministro Alejandro Salas, también ha tenido un discurso contra el Gobierno de Castillo, al relacionarlo con el terrorismo. ¿Qué opina de ello?

Es parte de una consecuencia de la impunidad frente al terruqueo. El señor Salas ha tenido también ese tipo de actitudes en sus redes sociales, yo creo que nada justifica el terruqueo y él también lo ha hecho con sus palabras. Entonces, cuando tú tienes a una persona que difama siendo ministro u ocupando cualquier otro cargo político, te das cuenta que se banaliza o se normaliza, y no solo nos debería indignar, sino que, dentro del propio Estado, no se debería dar cabida a ninguna persona que haga de la difamación parte de un ejercicio político, esa es la verdad.