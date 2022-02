Congresista Edwin Martínez: “Pedro Castillo se ha vuelto a subyugar a Vladimir Cerrón”

Por: Roberth Orihuela

Los últimos días, antes de la juramentación del gabinete liderado por Aníbal Torres, el congresista arequipeño de Acción Popular, Edwin Martínez Talavera, hizo visitas a Pedro Castillo. Se reunió con él varias veces, dice, para proponerle algunos cuadros para el nuevo gabinete. Pero la conclusión final es que no le hizo caso. Ahora Martínez reniega de Castillo y califica al nuevo conjunto de ministros como nueva metida de pata.

¿En los últimos días se lo ha vinculado con la gestión de Pedro Castillo, hasta se hablaba que sería el nuevo vocero de gobierno?

No dije que voy a ser vocero. Solo he tenido reuniones a título personal con el presidente, para recomendarle algunas ideas sobre quienes podrían dirigir el gabinete y ministerios de acuerdo a los cuadros que él tenía.

¿Usted le recomendó al presidente un equipo?

Yo fui a hablar y proponer de acuerdo a las propuestas que él tenía. Se habían barajado algunos nombres. Lo mínimo que tenía que hacer, para demostrar al pueblo peruano que si hacía un mea culpa, era tener un equipo 100% técnico. Pero vuelvo a decir: sigue subyugado a muchos políticos que piden cuota de poder. Que lo presionan, lo chantajean y amenazan. Pedro Castillo debe tener autoestima propia para no dejarse mangonear.

¿Qué nombres se habían barajado?

Sería hasta ofensivo el detallar nombres porque esas personas, para mí, están frustradas. Se esperaba mucho más. Es terrible, una gran diferencia con este gabinete al que se iba a formar. Estos nuevos ministros tienen una ideología clara y arraigada. Necesitamos impulsar este carro, pero así sólo se genera preocupación.

Pero al parecer no le hizo caso…

Tenía expectativas en un mejor gabinete. Aunque este no está tan malo (como el anterior) pudo haber estado mejor. Lo que se necesita es un equipo técnico y no politizado. Pedro Castillo se ha vuelto a subyugar a (Vladimir) Cerrón. Y eso deja mucho que desear.

¿Qué opina de los nuevos ministros?

En el Ministerio de Agricultura ha puesto un profesor. Que sin desmerecer su título, pero no sabe nada del sector. Una burrada más del presidente. En Salud, un gerente cuestionado de Junín. Otra burrada. Ha sacado a tremenda profesional de Energía y Minas y trae otro de Junín ligado a Cerrón. Otra burrada más. El presidente ya no puede estar cometiendo esos errores. O son infantiles o son provocadores.

¿Qué opinión tiene del ahora premier Aníbal Torres?

A Aníbal Torres no le tengo temor y no me parece idóneo. Se necesita un tipo concertador, diplomático que irradie confianza, pero ha llevado a un incendiario. Lo único que queda es seguir trabajando por el pueblo. Estaremos para denunciar la corrupción.

¿Qué piensa del nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego?

El profe sigue con su sindicato. Cree que el gobierno es un sindicato y pone a sus amiguitos y sus allegados. Y eso no está bien. Tenemos tantos profesionales de nivel. Ingenieros agrónomos que han estado en algunos gobiernos. Poner a un maestro, no es desmerecer, pero zapatero a su zapato. Ya está hecho. Ya no ganamos nada con las críticas, hay que ayudar.

¿Cree que se trata de un gabinete de izquierda dura?

Claro. Tienen esa postura, esa ideología. En Salud, un rojo; Minas, otro rojo; Agricultura, rojo; Trabajo, una roja; el premier uno muy rojo; en el Ministerio de la Mujer, una excesivamente roja. Es un gabinete de tinte político comunista. Y la tecnocracia está de capa caída.

¿Dará el voto de confianza al gabinete Torres?

Hablo a título personal. Yo voy a dar el voto de confianza. Fuera de todo, no es un gabinete tan malo como el anterior. No vamos a caer en la provocación.

¿Cómo ve la posición de otras bancadas, cree que se llegue a juntar votos?

Es complicado pero no difícil. He conversado con algunos y les digo: qué ganamos poniendo obstáculos, es el momento de aportar. Hay zonas marcadas. Los caviares tienen su gente. Los rojos que tienen 4 ministerios. Pero creo que no es momento de estar pensando en censuras e interpelaciones. Por el momento no hay nada que censurar al gabinete, pero si no aplican políticas acertadas va a haber problemas. Hay que proponer proyectos de desarrollo en agricultura, educación y salud.