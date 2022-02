Torres sobre ministro de Salud: “El presidente está estudiando ese caso, mi opinión no sirve”

El nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, es uno de los más cuestionados dentro del gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo. Incluso, el Colegio Médicos del Perú (CMP) ya ha pedido la salida de este alto funcionario público. Al momento, el titular de la PCM, Aníbal Torres, ha comentado sobre este tema y ha dicho que el jefe de Estado está evaluando la permanencia de Condori.

“ Ya el presidente está estudiando ese caso” , expresó Torres desde Chiclayo, en un rápido diálogo con la prensa, en declaraciones difundidas por Canal N. Pero consultado sobre si es necesario que Condori Machado sea cambiado, el primer ministro respondió: “Mi opinión no sirve” .

Cuestionamientos

El titular del Ministerio de Salud, Hernán Condori, actualmente es investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible, que habrían sido cometidos cuando ejercía la labor de director de la Red de Salud de Chanchamayo en 2019.

Además, se le critica por haber estado brindando servicios como obstetra a pesar de no contar con la especialidad. Él es médico cirujano. “Es una falta. El Código de Ética dice claro que, si no estás acreditado en el Colegio Médico como especialista, puedes ser denunciado por cualquier paciente”, declaró el decano del CMP, Raúl Urquizo, en RPP. En el portal del Colegio Médico figura la colegiatura de Condori, pero no su especialidad.

Un tercer cuestionamiento contra el ministro de Salud es que tiene antecedentes por promover productos pseudocientíficos. Por ejemplo, aparece en un video promocionado el Cluster X2, conocido también como “agua hexagonal”. No obstante, este producto no cuenta con evidencia científica de sus supuestos beneficios.

Hernán Condori, además, es uno de los cercanos a Vladimir Cerrón. De hecho, el secretario general y fundador de Perú Libre lo felicitó cuando fue designado como titular del sector Salud. “Saludo la designación del doctor Hernán Condori Machado como ministro de Salud, gran profesional de comprobado humanismo”, tuiteó el ex gobernador regional de Junín. Cerrón también lo ha defendido de las críticas.