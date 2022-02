Sandra Paico: “No formo parte ni he sido asesora de ningún gabinete”

Sandra Paico trabajó para la Secretaría General del Palacio asignada al Despacho Presidencial y, actualmente, es parte de la Secretaría del Consejo de Ministros. Niega conformar el denominado “gabinete en las sombras” que, según versiones, es integrado por asesores a quienes el presidente Pedro Castillo escucha más, incluso, que a sus propios ministros. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República la citó para este miércoles por este caso, convocatoria en la que, confirma, participará.

Te han nombrado como parte de un “gabinete en las sombras” ¿Qué respondes?

Soy una persona profesional correcta, que por respeto a mi trabajo me he mantenido al margen de dar un tipo de comentario. Sin embargo, el señor Carlos Jaico ha tocado mi nombre varias veces en distintos medios de comunicación, razón por la cual he decidido expresarme por primera vez. Manifiesto que es totalmente falso. Yo no formo parte ni he sido nunca asesora de ningún gabinete de asesores de ningún tipo, yo cumplo un papel totalmente distinto. Fui contratada por secretaria general en su momento y designada en el Despacho junto a otra compañera. Asimismo, yo estoy trabajando últimamente en otra área que es la Secretaría de Consejo de Ministros por la necesidad que se requería otro personal. Entonces, lo que ha vertido el señor Jaico son puras mentiras, no sé cuáles son sus motivos por las que me nombra, pero definitivamente son intereses personales. Sería bueno que revisen quién era Sandra Paico antes de trabajar para el señor presidente Pedro Castillo y quién era Carlos Jaico antes de.

¿Qué razones tendría para nombrarte sin que seas parte?

Esa misma pregunta me hago yo. El señor es abogado y sabe que difamar es un delito, puesto que atenta contra el honor de una persona. Por ejemplo, existían comentarios, no recuerdo exactamente de quién, posiblemente sean solo inventos, que señalaban que el señor Jaico quería ser ministro de Relaciones Exteriores y ha estado hostigando al señor presidente para que lo designe en dicho cargo y que estaba incómodo porque no lo había conseguido. Estos son solo comentarios que pueden ser falsos. Sería irresponsable de mi parte pensar que esto sea verdad, más cuando ni siquiera recuerdo dónde lo escuché. Yo creo que el señor Jaico ya está lo suficientemente grande para ser una persona madura y conducirse por la razón. Muchas veces sentía como si tuviera un poco de discriminación hacia mi persona, quizá sea solo un mal entendido interno dentro de mi pensamiento o solo un mal presentimiento, de todos modos yo estoy orgullosa de mis orígenes, de mis verdaderas raíces, soy de una estatura pequeña y de piel morena, con muchas virtudes y capacidades. Soy una persona bastante honesta a quienes muchísimos sanmarquinos y catedráticos que me han conocido podrán dar fe de ello.

¿Iniciarás alguna acción como respuesta?

Si el señor Jaico sigue tocando mi nombre, que es lo único más valioso que tengo, que no tiene precio, sí voy a enviarle una carta notarial y luego querellarlo sino se rectifica, porque soy una persona bastante integra. Antes de trabajar con el señor presidente Pedro Castillo, muchos medios de prensa han conocido de mi trabajo, de mi sensibilidad social y hasta el día de hoy no soy parte de ningún partido político. Entonces a mí me parece que el camino que yo he construido a base de esfuerzo, de sacrificio, este señor pretende mancharlo. No voy a permitir que un señor abusivo, irresponsable, que cree que porque le dan un micrófono en medios de comunicación pueda decir lo que quiera. Yo no soy ni asesora ni formo parte de ningún gabinete, cada quien tiene su función y su espacio de trabajo de acuerdo a los términos establecidos dentro de su contrato.

La Comisión de Fiscalización te ha citado junto a Jaico y otros asesores por este tema ¿asistirás?

Sí voy asistir al Congreso, soy la persona más interesada en que está situación se esclarezca. Soy una persona totalmente transparente, con una trayectoria impecable, jamás he sido parte de un partido político, me he dedicado a trabajar con poblaciones vulnerables.

Desde tu percepción ¿existe el “gabinete en las sombras”?

Yo lo que veo es que encada secretaría u oficina cada quien hace su función. Tampoco estoy averiguando, yo me desenvuelvo en lo que me corresponde.

¿Entonces no crees que operan de forma oculta?

No es oculto, todo el mundo sabe quiénes están ahí, todo el mundo sabe. No existe un grupo oculto del que se habla, todos son contratados. Definitivamente tendría que organizarse mejor, es mi punto de vista. El presidente también lleva solo algunos meses en su gestión y tendrá que ir trayendo más profesionales que sigan aportando, porque dirigir un país debe ser muy difícil. Yo no puedo dar más información porque yo estoy en otra área, en su momento estuve asignada en el Despacho Presidencial, pero ya no, cada quien está en su área. Como profesional, no estoy averiguando qué es lo que pasa en otro lugar, qué decisiones se toman, no participo en espacios donde estén dándose reunión de asesores. Además, muchas veces cuando estaba en despacho me enteraba casi todo por los medios de comunicación.

¿Cómo llegaste a Palacio?, ¿alguien te recomendó?

Con un grupo de compañeros en una oportunidad fuimos a hacerle saber al señor presidente sobre las necesidades que viven las personas vulnerables de muchas zonas donde apoyamos. Es ahí donde conozco al señor presidente y nosotros le exigimos que él cumpliera con su palabra y no sea solo cosas de campaña. Yo estaba trabajando, he sido una suplente 728 en otra institución. Pero en un momento determinado, ya cuando él ha ganado las elecciones, se contactaron conmigo diciéndome que se requería una persona con determinados requisitos académicos y que sea honesta, es puesto que por tratarse de un Despacho Presidencial no se puede traer a cualquier persona, sino que debe haber alguien que además de lo académico tenga valores, puesto que era mantener coordinaciones con secretarías de diversos ministerios, apoyar y coordinar con las oficinas que ven las actividades oficiales del señor presidente, que conociera un poco de derecho para que pudiera realizarle unos resúmenes de las normas que se publican, entre otras que sean requeridas por la necesidad del Despacho. Tal como se señala en mis términos de referencia de mi contrato.

¿Cumplías con los requisitos para el puesto?

Sí, claro, para los que se requerían en ese momento. Pedían una especialización, yo soy especialista en gestión pública. Estoy entrando al segundo año de una maestría en la Universidad Mayor de San Marcos. Estoy a punto de sustentar. También realicé un intercambio en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde me he preparado en cursos de derecho constitucional. Y en experiencia he sido asistenta del procurador del Ministerio de Salud, he sido asistente de Función Fiscal en el Ministerio Público, también un tiempo hice un voluntario en el Poder Judicial.

¿Y en qué cargo estás ahora y cuáles son tus funciones?

La modalidad es la misma, contrato mediante el sistema FAG (Fondo de Apoyo Gerencia), estoy en la secretaría del Consejo de Ministros porque se necesitaba bastante apoyo, y estoy apoyando en temas normativos, también ayudas memorias, entre otras que se requiera por mi jefe inmediato, que es el secretario de Consejo de Ministros.

La Contraloría detectó en agosto de 2021 que hubo un falso registro de visitas a Palacio y te señaló como la encargada de ello. ¿Qué puedes decir sobre ello?

Yo agradezco la oportunidad de darme por primera vez un espacio. Antes de que salga este informe de Controlaría, nadie me ha pedido mi descargo, ni informática, ni secretaría, ni subsecretaría, ni la misma Contraloría. Esto sucedió cuando yo recién llegué a trabajar. El señor edecán Omar León me pasó por WhatsApp una foto de una lista de los profesores del FenatePerú, lista que venía de la Secretaría General, que es quien elabora la agenda y me dijo que se tenía que ingresar al sistema porque venía para una reunión, estaba presente con la otra señorita que es una diplomática, que también hacía ingresos, pero para ese entonces, la señorita me había dicho que cuando se ponía el DNI en uno de los casilleros, automáticamente aparece el nombre y la institución, yo hice exactamente eso. Y me entero después por el reportaje que no coincidía el nombre con la institución.

¿No te informaron antes sobre el informe de la Contraloría?

No, nadie me llamó. Luego, cuando vi que no coincidía, llamé a informática a preguntar qué había pasado y lo que pasaba es que el sistema estaba desactualizado. Entonces, para evitar esa situación, quitaron la opción de no recargarse solo, sino que nosotros tipeábamos para poner el nombre de la institución que forman parte o si son personas particulares, desde ahí no ha vuelto a haber ninguna equivocación. Nunca se quiso ocultar nada. Es más, el presidente, recuerdo, que en su momento dijo que se corrigiera ese error. En realidad, no es culpa mía, sino que no me habían capacitado en torno al sistema, es lo que normalmente hacen con todos los trabajadores que llegan. Y el informe de la Contraloría recomendó que se capacite al personal, y eso sucedió. Yo aclaro que yo soy una persona totalmente transparente, decente y sería incapaz de ponerme a tener que ocultar ese tipo de información.

¿Ha sido parte o has visto algún mal manejo o irregularidad dentro de Palacio de Gobierno?

Yo cumplo mi trabajo en el lugar donde estoy, no estoy mirando qué hace el otro, yo no podría afirmar ese tipo de cosas, por lo menos no he visto nada. Entonces, yo veo a cada uno hacer su trabajo, hay reuniones, cada quien en su área. Yo no he sido parte de ningún mal manejo, ni he avalado a alguna persona que esté haciendo un mal manejo o infringiendo las normas, nunca. Las razones que me motivan a mí son mis valores, jamás me prestaría a ese tipo de cosas.

¿Has conversado con el presidente sobre esta situación?

Sí, he conversado sobre esta situación que me viene afectando no solo a mí, sino a mi madre, es un daño moral, justo cuando estoy preparándome para sustentar, tengo metas académicas en mi proyecto de vida y con sus acusaciones tendenciosas siento que mancha mi honor para afectar mi proyecto de vida. El señor me está causando un daño terrible. Yo le he dicho al señor presidente, que es una persona bastante humilde y respetuosa, que he tomado la decisión de irme en algunas semanas, porque no voy a permitir que personas inescrupulosas utilicen mi nombre. Yo no voy a ser parte de este circo armado en el que se están peleando, es inmadurez, o qué motivación hay, no lo sé, yo no voy a ser parte de esto.

¿El presidente le ha dicho si va a tomar alguna medida para mejorar ese ambiente en Palacio?

El presidente ha comprendido, ha escuchado mis motivos, él sabe que soy una persona honesta, justamente es una de las cualidades por la que estuve ahí. No le he preguntado más.

¿Qué recomendarías al presidente, a los asesores, para mejorar este espacio en Palacio que genera tanta incertidumbre?

En general, siempre pido a cualquier Gobierno que es necesario poder escuchar al pueblo, poder preocuparse de las necesidades como la salud, educación, vivienda. Porque hay rincones de los lugares más alejados y profundos que necesitan mucho la presencia del Estado, mientras los políticos siguen peleándose, sean de izquierda o derecha, deben reflexionar. En general, yo veo un país bastante dividido, resquebrajado, con mucho resentimiento, hay personas por un lado oportunistas, otros movidos por intereses personales, otros que dicen que son la salvación del Perú y más les importa el puesto. Creo que el problema parte por la educación. Debe haber personas comprometidas honestas, independientemente de si son políticos o no, se necesita eso. Porque una persona que tiene valores actúa con decencia, entrega y compromiso real, estando en un cargo o no . Yo creo que necesitamos darle respuesta al Perú que otros nos tratan de esconder.

¿Has percibido a algún funcionario dentro de Palacio con este tipo de actitudes oportunistas?

Yo no podría opinar en relación a una persona, pero eso es lo que se ve a nivel general en todo el país, como joven pido a las personas con experiencia en la política que actúen pensando en el pueblo, en dejar un país más justo. Quisiera aprovechar este espacio porque a mí me han escrito muchas personas, debido a que el señor Jaico está tocando mi nombre, yo quiero aclararles aquí y decirles que yo no les he fallado, que sigo siendo la misma persona de siempre, comprometida con la verdad, honesta, y sería incapaz de robarle un solo centavo al pueblo o, teniendo conocimiento, avalar a quien lo haga. No voy a permitir que este señor, movido por intereses personales, tenga que usar mi nombre como a él le da la gana, cree que él puede manchar el honor de las personas, en verdad tengo un poco de miedo, no sé qué intereses oculta este señor, sé que antes ha sido candidato, pero su actuar me genera mucho miedo, de pronto pienso que hay un odio infundado hacia mi persona.