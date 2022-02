Nuevo ministro de Desarrollo Agrario no rindió cuentas sobre S/ 14.000 cuando fue regidor

El nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Óscar Zea Choquechambi, tiene deudas pendientes por rendir con el Estado.

El ahora ministro y también congresista, entre 2007 y 2010 ejerció el cargo de regidor del municipio provincial de Huancané, al norte de la ciudad de Puno. Fue elegido por el movimiento Moral y Desarrollo.

Al término de su mandato fue investigado por el presunto delito de peculado. La indagación se originó porque recibió fondos públicos con propósitos específicos para hacer diversas gestiones en Lima. Hasta ahora no se tiene certeza si cumplió con los encargos porque no rindió cuentas por la suma de S/ 14.000.

Los montos corresponden al periodo 2009-2010 por concepto de viaje y representación a Lima y otros puntos del país. Zea no era el único que no rendía cuentas. En el caso estaban involucrados otros 37 exservidores del municipio de Huancané. Entre todos los implicados gastaron S/ 140,850.

El Ministerio Público abrió investigación contra el ahora congresista de Perú Libre y ministro; y los demás servidores por el delito de peculado. Se determinó que no había evidencia que los involucrados gastaron o no el dinero porque no presentaron boletas o recibos de gastos.

Sin embargo, el fiscal René Alfaro Caira Huanca, planteó el archivamiento del caso por un factor de tipicidad. El peculado exigía que el dinero esté al cuidado de determinadas personas y los hechos advertían que hubo disposición del municipio a terceros que tenían vínculo con el municipio.