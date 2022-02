Kenji Fujimori: Rechazan pruebas ofrecidas contra excongresista por caso Mamanivideos

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha rechazado este miércoles tres pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el juicio contra Kenji Fujimori y otros exfuncionarios en el caso Mamanivideos, en el que se buscó evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y lograr a cambio de ello el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori Fujimori en 2017.

Una de las pruebas denegadas por el Poder Judicial fue un reporte periodístico de La República, de junio de 2020, donde Daniel Salaverry Villa reveló haber recibido órdenes de Keiko Fujimori Higuchi para propalar los audios y videos sobre el trato entre Kenji y otros exfuncionarios con el fin de afianzar la caída de PPK.

Según el tribunal integrado por los jueces supremoa José Neyra, Inés Villa y Elizabeth Grossman, se sostuvo que “el reporte periodistico como documento es una expresión informativa, pero lo que de allí se derive no es fuente de prueba directa para los fines del proceso penal. No puede considerarse como prueba nueva ni testigo directo”, por lo que no será incorporado como prueba en el juicio.

Otra elemento rechazado de la Fiscalía fue un informe de la DIVIAC (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, de la PNP) del 25 de febrero de 2021. “Son comunicaciones entre los acusados, y abarca del 1 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, en el contexto de los intentos por vacar a Pedro Pablo Kuczynski.”, sostuvo en su oportunidad en una audiencia anterior el fiscal supremo Alcides Chinchay.

Un tercer elemento denegado fue un reporte de la DIVIAC del 2019 con registros de llamadas entre los acusados en los que se menciona Alberto Fujimori Fujimori . Para los jueces, ninguno de los informes debían ser admitidos porque no fueron presentados oportunamente en etapa intermedia del caso, es decir, en la revisión de pruebas a discutirse posteriormente en el juicio.

Por otra parte, el tribunal sí admitió dos pruebas ofrecidas por el excongresista Guillermo Bocángel: el archivo de una denuncia constitucional contra el exministro de Transportes Bruno Giuffra, y capturas de publicaciones de Facebook de congresistas en 2021 con funcionarios de otras regiones para promover obras.

Ni Kenji Fujimori, Alexéi Toledo ni Bienvenido Ramírez presentaron nuevas pruebas ante la Sala Penal Especial.

Acusación

En enero de 2020, la fiscal suprema Bersabeth Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, acusó a los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, y al exasesor Alexéi Toledo.

Según el Ministerio Público, el hermano de la lideresa de Fuerza Popular ofreció su ayuda al expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que este otorgue el indulto humanitario a su padre, Alberto Fujimori, lo que se llevó a cabo el 24 de diciembre del 2017.

En esa línea, l a Fiscalía pidió 12 años de prisión para Kenji Fujimori. Asimismo, requirió 130.000 soles como reparación civil en el caso de Fujimori y Bocángel; 117.000 soles para Ramírez y 82.500 soles para Alexei Toledo , así como varios meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para este último y Fujimori y Bocángel se pidieron 12 años de prisión; mientras que para Ramírez, 11 años.