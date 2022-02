Cevallos: “Espero que los éxitos acompañen al presidente por el bien de nuestro pueblo”

El exministro de Salud Hernando Cevallos se pronunció luego de su salida del cargo y la juramentación del nuevo gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, el cual tiene a Hernán Condori como titular de esta cartera. A través de sus redes sociales, el exfuncionario agradeció al mandatario por haberlo nombrado en el cargo y recordó el avance que se logró en el proceso de vacunación.

“ Agradezco al presidente Pedro Castillo por permitirme acompañarlo en este proceso desde el Ministerio de Salud, levantando el proyecto de cambios profundos que el Perú necesita , frente a la precariedad y el abandono del sector Salud en las últimas década”, escribió en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, enfatizó en que los principales objetivos que tuvo como titular del Minsa fue la lucha contra la pandemia y la salud como un derecho. “Superar la carencia de oxígeno, incrementar las camas UCI, contratar más de 65.000 CAS COVID-19 y alcanzar casi el 85% de vacunación de forma descentralizada”, resaltó.

Tuit de Hernando Cevallos. Foto: captura/Twitter

Asimismo, Cevallos Flores destacó la entrega de todos los trabajadores con los que cumplió labores en la cartera de Salud durante sus poco más de seis meses como ministro.

“Quiero saludar la entrega de mis compañeros trabajadores, con ellos avanzamos en resolver distintos derechos como el cambio de grupo ocupacional, el tercer tramo remunerativo, el nombramiento, el justo bono de diciembre y, lo mas importante, el respeto a sus justas demandas”, sostuvo.

Finalmente, el extitular del Ministerio de Salud señaló que respeta la decisión que tomó el presidente Pedro Castillo al reemplazarlo por Hernán Condori. “ Espero sinceramente que los éxitos le acompañen por el bien de nuestro pueblo ”, agregó.

Tuit de Hernando Cevallos. Foto: captura/Twitter

Cevallos no le pidió razones al presidente

Hernando Cevallos declaró, en diálogo con RPP, que nunca le pidió razones de su salida al jefe de Estado y que cuando le propuso cambiarlo solo le mencionó que la decisión era suya.