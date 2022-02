Sagasti sobre designación de Hernán Condori en el Minsa: “Preocupa de sobremanera”

El expresidente de la República Francisco Sagasti se pronunció en contra del nombramiento de Hernán Condori como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Hernando Cevallos. Su crítica fue en la línea de la emitida por el Partido Morado, el cual cuestionó la cercanía del titular del Minsa con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y la investigación en su contra de parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible.

“Preocupa de sobremanera dado los antecedentes que se han mencionado: promotor de producto fraudulentos que ya sabemos que son productos bambas, para decirlo criollamente. Además, él ha planteado el uso de productos médicos de dudosa efectividad, cuyos beneficios no están probados. Tiene algunas acusaciones, parece que ejerce una especialidad que no es la suya”, declaró a RPP.

En esta línea, Sagasti señaló que es “preocupante” que Hernán Condori no tenga una postura clara respecto al proceso de vacunación. “Hemos escuchado que se dice que hay otras enfermedades, que el COVID-19 no es tan importante y que haga que se retrase en el proceso de vacunación al no darle la suficiente importancia es una irresponsabilidad suprema”, agregó.

Condori es militante de Perú Libre e investigado por actos de corrupción

Además de ser un conocido de Vladimir Cerrón, Condori está inscrito en Perú Libre, como se expone en el Registro de Organizaciones Políticas. Su pretensión al poder previo al nombramiento no tuvo mayor efecto: intentó ser alcalde de Perené, en la provincia de Junín, en dos oportunidades: el 2010 con el Movimiento Político Regional Perú Libre y el 2006 con Alianza Revolucionaria Integracionista Moralizadora.

Por otro lado, el actual titular del Minsa es investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible, que habrían sido cometidos durante su gestión como director de la Red de Salud de Chanchamayo en 2019.