Sagasti no aspira a cargos públicos: máximo postularía como presidente del Deportivo Municipal

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que no postulará a ningún cargo de elección popular, pues actualmente se encuentra enfocado en sus labores académicas. No obstante, indicó que, si en algún momento decide ir por un puesto, sería el de presidente del Club Deportivo Municipal, del cual ha sido hincha.

“En primer lugar, ya tengo 77 años. Estoy dedicado a otras labores. He vuelto a unas labores de carácter académico, de orientación, de discusión, y creo que voy a dedicarme a eso un buen tiempo ”, manifestó el exmandatario en diálogo con RPP.

“Sigo siendo militante del Partido Morado; todavía no me he involucrado directamente con ellos. Veremos qué es lo que sucede más adelante. Lo que sí puedo garantizar es que no voy a ser candidato. Si en algún momento decido algo, de repente me lanzo a ser presidente del Club Deportivo Municipal, del cual era hincha hace muchos años ”, agregó.

Asimismo, aseguró que él no se ve en una carrera electoral en estos momentos. “A la presidencia de ninguna manera”, añadió Sagasti, quien gobernó el Perú entre noviembre del 2020 y julio de 2021, tras la renuncia de Manuel Merino.

“Estamos es una situación un poco complicada”

Por otro lado, el exjefe de Estado se refirió al actual dignatario del Perú, Pedro Castillo Terrones, e indicó que ya es momento de exigirle más. “Yo creo que estamos en una situación un poquito complicada. El señor presidente tiene ya seis meses en el cargo, yo creo que es un tiempo suficiente para un proceso de aprendizaje”, expresó Sagasti.

“O sea que no estamos con una persona que recién empieza y que tiene algunas dudas. Ya ha tenido la experiencia de tres gabinetes, una vinculación con toda la ciudadanía, ha viajado al exterior. Entonces yo creo que en estas circunstancias ya es momento de exigirle un poco más al señor presidente”, concluyó.