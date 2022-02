Yonhy Lescano sobre María del Carmen Alva: “Parece que no está bien asesorada”

El ex secretario general de Acción Popular Yonhy Lescano recomendó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que se asesore mejor y se serene, puesto que la ha notado muy efusiva en sus últimas intervenciones parlamentarias.

“Que no se deje influenciar por sus asesores, parece que no está bien asesorada y eso le lleva por caminos distintos y no muy afortunados. La presidenta del Congreso tiene que serenarse, la veo muy efusiva”, dijo el excandidato presidencial en una entrevista con TV Perú.

Cabe recordar que hace unos días, María del Carmen Alva se reunió con diferentes alcaldes distritales en las instalaciones del Congreso de la República y durante la alocución de la burgomaestre de Ocoña, la interrumpió para exigirle respeto porque estaban en “su casa”.

Frente a esta situación, Lescano señaló que esta reciente situación no la ayuda y no corresponde a quien preside el Congreso.

Que se vayan todos

Por otro lado, el excongresista indicó que Alva debe dejar sus discursos que no aterrizan en la realidad y enfocarse en contribuir para que el Perú salga adelante porque ya se empieza a escuchar el reclamo de “Que se vayan todos”, lo cual demuestra un descontento de la población con el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

“La presidenta tiene que dejarse de reacciones tan poco adecuadas en la política, a efectos de que el partido siga apoyando y el Congreso siga contribuyendo y no se vaya desgastando porque vemos en las calles el ‘que se vayan todos’, un reclamo que está tomando cuerpo. Tienen que ser conscientes de que no han sido elegidos solamente para sacar leyes, sino para contribuir con los otros poderes del Estado para que el Perú salga por buen camino”, sostuvo Lescano.

Asimismo, hizo un llamado a la bancada de Acción Popular para que demuestre devoción democrática y siga apoyando al Gobierno a fin de darles la confianza para que realice las políticas de Estado.