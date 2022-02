Torres sobre voto de confianza: Nosotros aceptaremos la decisión del Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que su gabinete aceptará la decisión que tome el Congreso sobre el voto de confianza cuando se presenten ante el hemiciclo. Al respecto, indicó que el otorgamiento de la investidura es una determinación del Parlamento, por lo que, ante una negativa, acatarán “silenciosamente”.

Asimismo, el extitular del Ministerio de Justicia mencionó que, en los próximos días, coordinarán con la Mesa Directiva del Parlamento para fijar la fecha de su exposición en Palacio Legislativo, dentro de los 30 días previstos en la Constitución.

“Vamos a presentarnos al Congreso para coordinar la fecha en la cual nos podamos presentar. El Congreso señalará la fecha y la hora dentro de los 30 días que están previstos en la Constitución. Sobre la decisión que tome el Congreso, si nos confiere o no la confianza, eso es decisión única de ellos. Nosotros aceptaremos silenciosamente la decisión ”, dijo el primer ministro en conferencia de prensa.

Aníbal Torres: “No vamos a confrontar con nadie”

En otro momento de la conferencia, el primer ministro Aníbal Torres aseguró que su gabinete no confrontará con nadie. En su primera intervención como jefe del Consejo de Ministros, manifestó que es consciente del papel que desempañará en el cargo. En ese sentido, indicó que sus ministros y él son dialogantes y prestos a contestar cualquier pregunta.