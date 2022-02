Durand: El gabinete de Aníbal Torres no termina de ser coherente con un Gobierno de cambios

La extitular del MIMP Anahí Durand se pronunció sobre el nuevo gabinete liderado por Aníbal Torres, que juramentó el último martes 8 de febrero, y consideró que este no es “coherente con un Gobierno de cambios” y que está conformado para “asegurar la sobrevivencia” de la actual administración.

La presidenta de Nuevo Perú remarcó que la salida de la crisis política que atraviesa el país debe ocurrir con la “organización” y en pro de alcanzar “una nueva constitución”.

“Como fuerzas de izquierda propusimos un gabinete coherente y consecuente con un Gobierno popular capaz de ejecutar cambios para mejorar la vida de todos los peruanos y peruanas. Ante una oposición golpista y una derecha antidemocrática correspondía afirmar esta línea de acción”, añadió en su cuenta de Twitter.

Anahí Durand se pronunció sobre la designación del nuevo gabinete liderado por Anibal Torres. Foto: captura/Twitter

En la previa a la juramentación del nuevo Consejo de Ministros, la extitular del MIMP descartó que ella haya evidenciado la existencia de un “gabinete en la sombra” que operara de manera paralela al que ella integró, el cual era presidio por la renunciante Mirtha Vásquez.

“Yo creo que hay también un ánimo de la prensa de sobredimensionar diversos aspectos o tal vez algunos sectores donde se actúa de diferente manera. En el caso del Ministerio de la Mujer, tuvimos la confianza para sacar propuestas que teníamos planteadas desde el inicio por el mismo presidente con la Ley de Orfandad, todo el tema de mujer emprendedora (…) Yo creo que no les interesaba tanto mi ministerio o no era tanto como dicen”, declaró en Exitosa.

Por otro lado, en su calidad de presidenta de Nuevo Perú, señaló que el jefe de Estado no debe renunciar, como sugiere parte de un sector de la oposición: “Por supuesto que no (no debe renunciar), él ha sido elegido para cumplir un mandato constitucional y fue elegido por las minorías más excluidas de este país”, agregó.