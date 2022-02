Jara sobre Castillo: “No está leyendo lo que las calles están diciendo”

Este martes 8 de febrero, Pedro Castillo tomó juramento al cuarto gabinete ministerial en menos de seis meses. Pese a que los voceados para ocupar la PCM eran Hernando Cevallos, hoy exministro de Salud, y Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa y Cultura, fue Aníbal Torres el elegido para reemplazar a Héctor Valer.

La ex primera ministra Ana Jara precisó que Vladimir Cerrón ha recuperado la cuota de poder que perdió durante el premierato de Mirtha Vásquez.

“Ha recuperado bastiones medulares en el gabinete, carteras que manejan amplios presupuestos dentro de las 19 carteras que integran el Poder Ejecutivo (...) A él le han dejado la carne y el resto para otros sectores. Ha recuperado espacio político. Si bien no podemos decir que es un gabinete 100% cerronista, tiene una cuota de poder”, explicó.

Jara precisó que la designación de Aníbal Torres como jefe de gabinete es negativo. Agregó que es un Consejo de Ministros anti-mujeres, con cuadros cuestionados y, además, que no asegura ser conciliador con los otros poderes del Estado, como el Congreso de la República, que en los próximos 30 días deberá decidir si otorga el voto de confianza.

Desde un punto de vista positivo, la exfuncionaria sostuvo que el carácter de Torres Vásquez podría lograr poner orden en la interna del Ejecutivo.

“Si le tengo que reconocer alguna fortaleza, es el carácter, temperamento y determinación. Pero en esta coyuntura actual, en la que necesitamos llevar el barco hasta el término del mandato, me parece que el jefe de Estado no está leyendo lo que las calles están diciendo”, comentó.

Por otro lado, criticó el nombramiento del reemplazo de Hernando Cevallos, Hernán Condori, militante de Perú Libre, quien en 2011 fue designado como director ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo por el entonces gobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

Según Jara, la designación de Condori en el Minsa no traería nada bueno para el Perú.

“Si no le vamos a perdonar algo al jefe de Estado, es que haya puesto en peligro la salud pública en plena crisis sanitaria para repartir una cuota de poder y asegurarse de que no lo vaquen. Eso señor presidente, no se lo van a perdonar”, advirtió.

Aunque Hernán Condori podría poner en riesgo la investidura para el gabinete Torres, la ex primera ministra alegó que el Congreso de la República no saldría de su zona de confort.

“El Congreso terminará dándole la confianza a Aníbal Torres con un gabinete patriarcal. (...) A reglón seguido, van a censurar al ministro de Salud, de eso no me cabe duda”, dijo.