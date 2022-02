AAR sobre gabinete Torres: “Vladimir Cerrón ha logrado capturar el Gobierno”

El cuarto gabinete ministerial de la era de Pedro Castillo juró en la víspera. Aníbal Torres, exministro de Justicia, asumió la Presidencia del Consejo de Ministros. Augusto Álvarez Rodrich precisó que la única novedad fue que el jefe de Estado dejó de usar su tan conocido sombrero.

Pese a que en horas de la mañana se voceaba el nombre de Hernando Cevallos para ocupar la PCM, AAR manifestó que fue una sorpresa la noticia de que no continuara más en el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo a Cevallos, Castillo Terrones le informó que requería poner una persona en el Ministerio de Salud. “No le he pedido las razones al presidente; simplemente yo le he agradecido porque me parece que es lo que corresponde”, sostuvo en RPP.

En su reemplazo, el mandatario juramentó a Hernán Condori, personaje cercano a Vladimir Cerrón, militante de Perú Libre e investigado por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible.

“Esto no es un Gobierno de izquierda, no es un Gobierno de derecha, no es nada y ese es el grave problema que tenemos hoy en día”, criticó el periodista.

Rodrich aseguró que el actual ministro de Salud es un “charlatán”. Agregó que ocupó el puesto de director ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo en el 2011, pero fue separado a los seis días por falta de idoneidad.

“Como dijo el doctor Elmer Huerta, estamos ante un charlatán, un vendedor de cebo de culebra. En plena pandemia, el señor Vladimir Cerrón ha logrado capturar el Gobierno, es un Gobierno cerronista. Busca construir una sociedad comunista en el Perú, pero el problema es que tiene como jefe de esa revolución a Pedro Castillo que demuestra una incapacidad absoluta”, explicó.

El conductor de Claro y directo lamentó la designación de Aníbal Torres. Recordó que el ahora exministro de Justicia está en contra de la libertad de expresión, la inversión privada y desea eliminar los contratos ley.

“Es un oportunista, arribista y busca posición en el poder para sumarse a este proyecto comunista que ahora sí ha capturado al Gobierno”, comentó.

Según su análisis, el nombramiento de Torres como jefe de gabinete acelerará las condiciones para una protesta en el ámbito nacional en contra del Gobierno de Pedro Castillo.

“Estamos ante un Gobierno lleno de gente no solo no preparada; sino de delincuentes (...) El Perú no merece un presidente como Pedro Castillo. Es un profesor que no sabe nada, que se enorgullece de su ignorancia y se niega a aprender”, concluyó.