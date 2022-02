Violeta Bermúdez: “María del Carmen Alva debe pedir disculpas a la alcaldesa y a todo el país”

Tras difundirse el incidente que protagonizó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al alzarle la voz a la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilú Gonzales, quien exponía en el Parlamento un reclamo, diversas figuras políticas han rechazado la actitud de la legisladora acciopopulista.

La ex primera ministra Violeta Bermúdez se sumó a estos cuestionamientos y señaló que Alva debe pedir disculpas a la autoridad local. Además, dijo que “el respeto y la capacidad de escuchar” son esenciales para la participación en democracia.

“El respeto y la capacidad de escuchar son ingredientes esenciales del diálogo democrático. La congresista María del Carmen Alva debe pedir disculpas a la alcaldesa y a todo el país”, escribió la extitular de la PCM.

Violeta Bermúdez sobre incidente protagonizado por la presidenta del Congreso con una alcaldesa. Foto: captura/Twitter

Alva a alcaldesa de Ocoña durante reunión en el Congreso: “Está en mi casa y me cambia de tono”

Durante la tarde de este lunes 7 de febrero, en una reunión con autoridades urbanas dentro del Congreso de la República, la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilú Gonzales, fue interrumpida por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, durante la exposición de un reclamo.

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto (...) Con algunos de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo”, señaló la legisladora.