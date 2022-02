RMP: “No creo que Pedro Castillo haya aprendido nada”

Tras la renuncia de Héctor Valer a la Presidencia del Consejo de Ministros, el presidente Pedro Castillo detalló que conformará un “gabinete más participativo y de ancha base”. Rosa María Palacios explicó que si el jefe de Estado hiciera las cosas correctamente, el primer ministro sería el primero en ser anunciado, como manda la Constitución.

A la vez, pese a que Valer Pinto renunció a la PCM, RMP señaló que este lunes 7 de febrero fue el protagonista de la noticia. El también congresista de Perú Democrático aseveró que Castillo Terrones estaba estructurando hasta dos posibilidades de gabinete. “Tengo que agradecer al presidente de la República que me ha hecho conocer algunos nombres para pedir opinión de ellos (...) Como les he dicho soy un combatiente herido, pero no muerto”, dijo a las afueras de Palacio de Gobierno.

Asimismo, Palacios resaltó que Héctor Valer sigue cumpliendo tareas como jefe de gabinete. Según la cuenta oficial del Consejo de Ministros de Twitter, el sucesor de Mirtha Vásquez sostuvo una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE).

“¿Qué hace el señor presidente de la República tolerando esto? Claro, el viernes no pidió disculpas y ayer en un comunicado tampoco. El presidente no se ha disculpado. No le parece mal y lo tiene ( a Valer) en Palacio dando vueltas (...) El presidente de la República no forma el gabinete él solo ni lo negocia por cuotas con sus socios políticos, eso no dice la Constitución (...) Van a nombrar a otro pelele que le acepta las negociaciones y cuchipandas”, advirtió.

De acuerdo a algunos rumores, hay dos personas que podrían asumir la PCM: Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, y Hernando Cevallos, ministro de Salud.P

Por otro lado, para la letrada, es poco probable que el profesor cajamarquino haya aprendido de sus errores. Afirmó que mientras el mandatario no pida perdón y asuma responsabilidades, no podrá enmendar.

“No creo que Pedro Castillo haya aprendido nada en esta semana. Su escuelita está cerrada, no aprende nada porque lo que le están diciendo es que la culpa de lo que está pasando es suya (...) Sería muy bueno que Jorge Montesinos acepte, pero no creo que acepte porque sus términos y condiciones no van a ser respetados”, indicó.

En medio de la incertidumbre por el nuevo gabinete, Vladimir Cerrón junto a Richard Rojas visitaron Palacio de Gobierno.

Minutos antes, el fundador de Perú Libre, mediante un tuit, precisaba que “si el nuevo premier no garantiza al presidente curules cautivas, (Castillo) va rumbo a la vacancia”.

La conductora de LR+ manifestó que en la estrategia de supervivencia de Cerrón Rojas, Pedro Castillo debe tener asegurados 44 votos en el Congreso. Estas “curules cautivas” serían Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático.

“Cosa curiosa. A la 1.30 a. m. borró ese tuit, lo borró. De repente se ha dado cuenta que el nuevo presidente del gabinete no garantiza curules cautivas, no va a ser su hermano, Waldemar Cerrón”, acotó.