Congresistas y políticos critican actitud de María del Carmen Alva por maltratar a alcaldesa de Ocoña

Congresista, políticos y exautoridades rechazaron la actitud de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que increpó a la alcaldesa de Ocoña -de la región Arequipa-, Marilú Gonzales, cuando la burgomaestre reclamaba en contra de proyecto de ley que supuestamente anula los recursos de los municipios en ejecución de proyectos.

Al respecto, la titular de la Mesa Directiva del Parlamento le expresó a la autoridad edil que guarde respeto, que se encontraba en “casa ajena” y que modulara el volumen de su voz para exponer, además de reprenderle que estaba desinformada.

“Alcaldesa, en esta reunión, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas y alcaldes para el diálogo. Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar. (...). Pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Ustedes están totalmente desinformados”, dijo Alva Prieto en polémica intervención.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió este martes con cuatro congresistas de Acción Popular

En ese sentido, los congresistas de Perú Libre Guido Bellido y Jaime Quito llamaron la atención a la presidenta del Parlamento Alva Prieto, a quien le expresaron de que no tiene el derecho a maltratar a los que “acuden en representación de los pueblos”. Asimismo, se solidarizaron con la alcaldesa del distrito de Ocoña.

Foto: Twitter / Jaime Quito

Del mismo modo, la congresista Silvana Robles desaprobó la actitud de María del Carmen Alva y le indicó que el Parlamento “no es su casa, (sino) representa la voz pluralista de la nación”. Por su parte, el legislador Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, manifestó que la presidenta de la Mesa Directiva no representa al resto de parlamentarios.

Foto: Twitter/ Silvana Robles

El congresista de Juntos por el Perú y ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, se pronunció en contra del polémico incidente protagonizado por María del Carmen Alva. Mencionó que “sin respeto recíproco, tolerancia e igualdad entre todas y todos los peruanos, no será posible construir una república democrática”.

PUEDES VER: Gobernador de Cusco fue elegido como presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales

También, el parlamentario de Acción Popular Luis Aragón declaró en entrevista a un medio local que Alva Pietro tendrá que pedir disculpas y asumir su error. Asimismo, consideró que su colega de bancada tuvo un exceso en su intervención durante el mencionado encuentro.

Políticos exigen a Alva que ofrezca disculpa

La ex primera ministra Violeta Bermúdez también se pronunció sobre el incidente generado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien interrumpió y pidió que “baje el tono” a Marilú Gonzales, alcaldesa del distrito de Ocoña. Al respecto, señaló que el respeto y la capacidad de escuchar son esenciales para el diálogo democrático. En ese sentido, indicó que la congresista debe pedir disculpas.

La exministra de la Mujer, Anahí Durand, rechazó las expresiones que tuvo la presidenta del Congreso hacia la autoridad edil. En ese sentido, manifestó que estas actitudes no ayudan a que más mujeres se animen a participar en política y asumir cargos de elección popular.