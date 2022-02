Aragón sobre Alva: “Se excedió en sus declaraciones y tendrá que decir me equivoqué”

El congresista de Acción Popular Luis Aragón se pronunció sobre las expresiones que tuvo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hacia la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, mientras la burgomaestre exponía un reclamo durante una reunión realizada el último lunes 7 en el Parlamento. Consideró que hubo un exceso en las declaraciones de su colega de bancada y ella tendría que aceptar que se equivocó.

“Yo creo que el respeto tiene que ser reciproco de todos, de parte de los alcaldes y de todos. No estoy justificando su declaración. Yo creo que debió bajar un poco el tono de voz (la alcaldesa de Ocoña), la presidenta probablemente se haya excedido en sus declaraciones, no debió decir algunas cosas como “esta es mi casa”, probablemente. Se excedió en sus declaraciones y tendrá que decir me equivoqué, pero también la alcaldesa tiene que entender que hay un tema jurídico y constitucional ahí”, declaró a Exitosa.

Lo señalado por Alva durante la reunión en el Congreso con las autoridades urbanas fue los siguiente: “Alcaldesa, en esta reunión usted está aquí en mi casa, y primero, respeto, esta es una conversación entre congresistas y alcaldes de diálogo, yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, pero me cambia de tono. No voy a permitir que me hable de esa manera porque acá somos representantes del pueblo y trabajamos por el pueblo”, expresó.

68% desaprueba la gestión de Alva, según IEP

En diciembre pasado, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), elaborado para La República, mostró que la mayoría de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, luego de ser cuestionada por un presunto llamado a los diputados españoles para pronunciarse en contra del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Ante la pregunta: “¿usted aprueba o desaprueba el desempeño de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva?”, el estudió reveló que el 68% de la ciudadanía no le da el visto bueno al trabajo que realiza, un 7% más que en la investigación de noviembre, en la que se señalaba un 61% de desaprobación.