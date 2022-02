Giancarlo Bertini lavó dinero que le dio Odebrecht a Keiko Fujimori

Según la propia confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, los fondos que entregó a su amigo el empresario Giancarlo Bertini Vivanco provenían de la aportación clandestina que hizo la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori.

Giancarlo Bertini, quien montó una red de falsos aportantes de Keiko Fujimori para lavar el dinero de Odebrecht, se puso a disposición del fiscal José Domingo Pérez para contarlo todo, luego de haber estado casi 4 años en condición de prófugo en Italia.

Keiko Fujimori ha declarado reiteradas veces que en su campaña presidencial en 2011 jamás recibió un centavo de Odebrecht. Pero el 9 de noviembre del 2019, Jorge Yoshiyama Sasaki, su amigo, la delató. Jorge Yoshiyama manifestó que su tío, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien le manejaba las finanzas a la exaspirante presidencial, le dijo que Keiko Fujimori y él sabían que el dinero era de la constructora brasileña.

Por eso, la entrega a la justicia de Giancarlo Bertini y su disposición a confesar lo que sabe aportarán decisivamente en la acusación fiscal que señala que Keiko Fujimori estaba al tanto del dinero y del lavado del mismo. Esto es lo que dijo Jorge Yoshiyama a la fiscal Elvia Caro Izquierdo, del Equipo Especial Lava Jato:

“En la segunda mitad del año 2015, me entero de toda la verdad completa durante una visita familiar que hago a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka. Tanto Jaime Yoshiyama Tanaka como Keiko Fujimori Higuchi sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 (Fuerza Popular)”.

Jorge Yoshiyama estaba asustado porque comenzaron a llegar a su casa las citaciones fiscales para que ofreciera su versión sobre los aportes. Jaime Yoshiyama lo instó a mentir, a engañar, a encubrir que la plata que le dio para lavar provenía de Odebrecht, porque así lo había decidido Keiko Fujimori. Lo relató así:

“Él (Jaime Yoshiyama) me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht. Hay que negar todo en relación a esta compañía y su relación con nosotros’”.

Testimonio. Jorge Yoshiyama declaró que Keiko Fujimori sabía que el dinero era de Odebrecht. Foto: difusión

Jaime Yoshiyama, quien ejercía como jefe de la campaña presidencial de Keiko Fujimori cuando recibió los fondos clandestinos de Odebrecht, se encargó de que su sobrino entendiera el mensaje de ocultar que la corrupta constructora brasileña había aportado US$ 1 millón. Así lo narró Jorge Yoshiyama:

“Jaime Yoshiyama me preguntó qué le había dicho a mis amigos y yo le indiqué que dije lo que él me había indicado. Es decir, que era dinero de empresarios que no querían figurar. Jaime Yoshiyama me respondió: ‘OK, si te preguntan nuevamente, esa es la respuesta que hay que volver a dar’, señalándome que parte del dinero de lo que me había entregado para los falsos aportantes del año 2011 era el dinero de la empresa brasileña Odebrecht”.

La triangulación del dinero recibido por Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, y que luego este entregó a su sobrino Jorge Yoshiyama, se completó cuando este organizó tres grupos de falsos aportantes para lavar los fondos de la constructora brasileña y de otros aportantes en la sombra.

En efecto, en la misma declaración, Jorge Yoshiyama identifica que el tercer grupo de falsos aportantes lo encabezaba su amigo el empresario Giancarlo Bertini. Al ponerse a órdenes del fiscal José Domingo Pérez, se completa el esquema de lavado. Dijo Jorge Yoshiyama:

“Debo señalar que los aportes de dinero que recibí de Jaime Yoshiyama los distribuí de la siguiente forma: (...) un tercer grupo de personas que conseguí como falsos aportantes a través de Giancarlo Bertini Vivanco, quien se encargó de convencer a conocidos para que figuren como falsos aportantes. Siendo para tal fin (en el caso de este tercer grupo), el total del dinero entregado por Jaime Yoshiyama fue de US$ 480 mil, que fueron depositados en la cuenta de Fuerza 2011 (Fuerza Popular”.

Bertini era la pieza que faltaba del rompecabezas. ❖

Lo que conoce el empresario Bertini

¿Sabía Giancarlo Bertini Vivanco la procedencia del dinero que lavaba por indicación de Jorge Yoshiyama? La exesposa de Bertini, Patrizia Coppero, en declaración a la Fiscalía, dio una pista: Jorge Yoshiyama era amigo de Keiko Fujimori y siempre estaba en comunicación con ella. Ahora que está en Lima, Bertini dirá lo que sabe.

Confesiones de Jorge Yoshiyama

Jorge Yoshiyama reveló a la Fiscalía que el dinero que le dio a Bertini era de Odebrecht.