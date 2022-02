Pedro Castillo EN VIVO: juramentación de nuevos ministros de Estado será este martes

Este martes 8, el presidente de la República, Pedro Castillo, dará a conocer los nombres de los integrantes que conformarán el nuevo gabinete ministerial.

En Vivo: Pedro Castillo toma juramento del nuevo gabinete ministerial 15:30 Pedro Castillo se reunió con miembros de Acción Popular a horas de designar nuevo gabinete El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió esta tarde con los congresistas de la bancada de Acción Popular Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi, Silvia Maria Monteza Facho y Juan Carlos Mori Celis. A horas de designar el nuevo gabinete ministerial, el jefe de Estado conversó con los parlamentarios por un lapso de casi una hora.

Nota previa

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que, este martes 8 de febrero, se tomará juramento de los integrantes del nuevo gabinete ministerial. Así lo hizo saber el primer mandatario durante la ceremonia de juramentación del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGRPERÚ 2022). Asimismo, mencionó que el próximo miércoles 9 se llevará a cabo la primera sesión del Consejo de Ministros con su nuevo equipo de trabajo.

“ En unas próximas horas el día de hoy vamos a juramentar al nuevo gabinete ministerial con ese compromiso de que miremos a las regiones (...) mañana tenemos nosotros nuestra primera sesión de Consejo de Ministros con nuestro nuevo gabinete”, declaró Castillo Terrones a la prensa.

Previo al anuncio, el mandatario había sostenido una serie de reuniones con diversas personalidades políticas, entre ellas Roger Najar (con quien sostuvo un encuentro de casi tres horas) y la parlamentaria de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán.

Este nuevo equipo ministerial sería el cuarto del mandatario en los más de seis meses de Gobierno. El primero fue liderado por Guido Bellido, luego siguió el de Mirtha Vásquez y, finalmente, con un brevísimo periodo, el del congresista Héctor Valer.

Héctor Valer presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros

Con apenas cuatro días a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el congresista Héctor Valer anunció su renuncia como titular de la PCM el último sábado 5 de febrero. Esto luego de que el mandatario Pedro Castillo diera a conocer que recompondrá su gabinete debido a que varias bancadas adelantaron que no le darían el voto de confianza.

El congresista de Perú Democrático intentó justificar las denuncias por agresión en su contra por parte de su hija y su difunta esposa al señalar que fueron creadas por la prensa. Sin embargo, estas fueron interpuestas por sus familiares en la comisaría de San Borja.

“Sigamos organizándonos porque la derecha no nos va a derrotar. Ahora me derrotaron e hirieron a un combatiente. Me retiro a mis cuarteles, pero vendrán otros a seguir combatiendo la injusticia social en el Perú”, señaló el aún primer ministro en las afueras de la PCM.

Héctor Valer sigue despachando en la PCM a la espera de su reemplazo

El renunciante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, continúa manteniendo reuniones en la sede de la PCM a pesar del anuncio del mandatario Pedro Castillo de reestructurar el gabinete ministerial. El también congresista de Perú Democrático precisó que seguirá en funciones hasta que el jefe de Estado nombre a su reemplazo.

“El premier Héctor Valer sostiene una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE) para tratar temas relacionados a la negociación colectiva en el sector público”, informó la PCM en Twitter.