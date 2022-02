Cevallos sobre nuevo gabinete: “Esperemos que (el presidente) tome la mejor decisión”

Ante la incertidumbre de conocer al próximo presidente del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Salud, Hernando Cevallos, señaló que la decisión de quiénes conformarían el nuevo gabinete queda en potestad del mandatario Pedro Castillo, de quien espera tome la mejor decisión.

“Esperamos que tome la mejor decisión, no solamente desde el punto de vista de elegir a las mejores personas para que conduzcan los ministerios, sino reafirmarse en el rumbo de tener un gobierno que realmente aborde los problemas sociales y luche de manera decidida contra la inequidad que tenemos en el país”, expresó Cevallos en declaraciones para la prensa.

El ministro reiteró que Pedro Castillo no renunciará a la presidencia de la República y que en la reuniones sostenidas con el jefe de Estado le ha recalcado la necesidad de transparentar la gestión del gobierno para no dar la impresión de que existe un ”gabinete paralelo”.

“Hemos conversado con el presidente de las distintas opciones que podría tomar en cuenta. Más allá de eso no ha habido ningún compromiso, pero yo le he dicho que es importante transparentar toda la gestión. Que no queden dudas y que no se generen estas ideas de que hay un gabinete paralelo —que de hecho a mí no me consta que exista—”, agregó.

Cabe precisar que el ministro de Salud fue uno de los propuestos por el presidente Pedro Castillo para asumir la jefatura del gabinete de ministros antes de la designación de Héctor Valer, pero finalmente esta opción no se llegó a concretar.

Las condiciones que puso entonces Cevallos era sacar de su entorno al asesor Biberto Castillo y al subsecretario del despacho presidencial, Beder Camacho. Y es que ambos son señalados como cabecillas del “gabinete en la sombra” (incluso una denuncia contra ellos ya ingresó al Ministerio Público).

La segunda condición de Cevallos es tener libertad y que no le pongan condiciones para la composición del nuevo gabinete. De prosperar esta opción, Cevallos incorporaría a algunos miembros más del Frente Amplio en el cuerpo de ministros. Uno de los nombres que surgió en el diálogo es Wilbert Rozas.