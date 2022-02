Hernando Cevallos dejaría el Ministerio de Salud tras la conformación del nuevo gabinete

Hernando Cevallos dejaría de ser ministro de Salud en el cuarto gabinete que conformará el presidente Pedro Castillo, según fuentes de Palacio de Gobierno. Esta información trascendió a minutos de conocerse quiénes integrarían el cuarto equipo ministerial del jefe de Estado.

Las misma fuentes señalan que el ministro de Justicia, Anibal Torres, sería quien asuma la presidencia del Consejo de Ministros, en lugar de Héctor Valer. El alejamiento de Cevallos se debería a que no prosperó su planteamiento de conformar un “gabinete en función a las políticas de gobierno”.

Hernando Cevallos renunció al cargo de ministro de Salud. Foto: Difusión

Asimismo, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, el titular del Minsa se reunió con el jefe de Estado en la Secretaría General en una cita que duró aproximadamente una hora.

Más temprano, Cevallos declaró a la prensa que la decisión de quiénes conformarían el nuevo gabinete queda en potestad del mandatario Pedro Castillo, de quien espera tome la mejor decisión.

“Esperamos que tome la mejor decisión, no solamente desde el punto de vista de elegir a las mejores personas para que conduzcan los ministerios, sino reafirmarse en el rumbo de tener un Gobierno que realmente aborde los problemas sociales y luche de manera decidida contra la inequidad que tenemos en el país”, expresó Cevallos en declaraciones para la prensa.

El ministro reiteró que Pedro Castillo no renunciará a la presidencia de la República y que en la reuniones sostenidas con el jefe de Estado le ha recalcado la necesidad de transparentar la gestión del Gobierno para no dar la impresión de que existe un “gabinete paralelo”.

“Hemos conversado con el presidente de las distintas opciones que podría tomar en cuenta. Más allá de eso no ha habido ningún compromiso, pero yo le he dicho que es importante transparentar toda la gestión. Que no queden dudas y que no se generen estas ideas de que hay un gabinete paralelo —que de hecho a mí no me consta que exista—”, agregó.