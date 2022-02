Bermejo sobre incidente de Alva con alcaldesa: “¡Esta presidenta del Congreso no nos representa!”

Tras el incómodo momento que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, protagonizó al alzar la voz en el hemiciclo a la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, el congresista de la bancada de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, se pronunció para manifestar su solidaridad con la autoridad edil y expresar su rechazo a Alva por lo actuado.

“ Solidaridad con la alcaldesa que sufrió el maltrato de la señora Alva. ¡Está presidencia del Congreso no nos representa! ”, publicó en su cuenta de Twitter.

El hecho ocurrió el último 7 de febrero durante una reunión entre Alva con autoridades de distintas alcaldías, cuando la burgomaestre de Ocoña, Marilú Gonzales, exponía su reclamo con respecto a una obra de su localidad.

A la presidenta del Congreso le pareció una falta de respeto la forma de dirigirse de Gonzales, quien estaba reclamando por los proyectos de ley aprobados por la Comisión de Constitución dirigidos por la fujimorista Patricia Juárez. Por ello, la interrumpió en plena exposición.

“ Alcaldesa, en esta reunión, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto . Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, para el diálogo que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”, refirió Alva Prieto.

“Con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera , porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo”, añadió.

Bellido solicita a Alva que se disculpe con los alcaldes

En otro momento, el parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, le solicitó a María del Carmen Alva que se disculpara con los alcaldes que se dieron encuentro con ella, debido a la forma en cómo se expresó.