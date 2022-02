Gobernador de Cusco a Pedro Castillo: “No podemos vivir más en inestabilidad”

El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, este martes. La autoridad regional juramentó como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y aprovechó para dirigirse al mandatario, quién asistió al evento junto con la vicepresidenta Dina Boluarte.

Benavente explicó a Castillo que la ciudadanía no puede vivir en inestabilidad y le recordó sus promesas en campaña política. Además, detalló que debe instalarse un gabinete de consenso que convoque a las diferentes organizaciones políticas.

“Hoy, señor presidente de la República, no nos es ajeno la coyuntura que vivimos en nuestro país. Tenemos un problema serio no desde hace seis meses, tenemos un problema estructural en este país. Tenemos que ser claros en que la solución para resolver esta coyuntura es también mirar de adentro nuestras estructuras, y esto significa la descentralización, que lo hemos venido invocando. El pueblo peruano ha confiado en usted y le ha pedido y ha votado por usted, por ese cambio. Pero que lamentablemente, sí tenemos que decirle que no podemos vivir más en inestabilidad”, aseveró.

De otro lado, la máxima autoridad de Cusco explicó que debe procurarse la gobernabilidad, ya que las regiones se ven perjudicadas con la crisis política y la inestabilidad.

“Tenemos que garantizar la gobernabilidad, y para eso hoy los gobernadores del país le invocamos ese mensaje, en respeto a su digna investidura. Que se conforme un gabinete de consenso, de concertación, que convoque a las fuerzas políticas. Señor presidente, hemos tenido GORES ejecutivos, no solamente con usted, sino con tres presidentes que han pasado. Nuestra gestión (en los gobiernos regionales) ha sido una suerte de vivir en medio de una inestabilidad policial, social, sanitaria y económica”, alegó.