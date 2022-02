Cien organizaciones elegirán candidatos por sistema de cúpulas

Las organizaciones políticas se alistan para participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Uno de los primeros pasos son los comicios internos que cada agrupación realizará para designar a sus candidatos a gobernadores, vicegobernadores, alcaldes provinciales y locales en el país. Pese a los intentos anteriores para que estas internas sean más plurales, la mayoría busca seguir con el mismo patrón: que sean los delegados de cada organización quienes elijan a los postulantes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que de las 170 organizaciones que llevarán a cabo elecciones internas 100 (58.83%) utilizarán la modalidad indirecta o por delegados, quienes serán elegidos por la militancia el 15 de mayo para que estos una semana después designen a los candidatos. Mientras que las otras 70 (41.17%), optaron por la modalidad directa, es decir, sus afiliados elegirán a los postulantes el 15 de mayo.

Se consideran a las agrupaciones inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las que están en vías de inscripción, de acuerdo al reglamento de la ONPE para evitar que alguna que llegue a ser registrada durante el proceso haya incumplido con requisitos. Según el cronograma del JNE, la fecha límite para que la organización quede inscrita para participar en las ERM 2022 es el 14 de junio.

Preferencias

De los 17 partidos, 12 insisten con la modalidad directa: Avanza País, cuyo candidato para la alcaldía de Lima metropolitana será Luis Molina; Fuerza Popular, con César Combina para el mismo cargo; Renovación Popular, que postulará a Rafael López Aliaga; y Podemos Perú, a Daniel Urresti. Así también, Juntos por el Perú; Perú Libre; el Frepap; Frente Esperanza, de Fernando Olivera; Fe en el Perú, del actual alcalde Álvaro Paz de la Barra que anunció su intención de candidatear; Democracia Verde; Partido Democrático Perú Unido; y Perú Moderno. Estos cuatro últimos están en proceso de inscripción.

Los que van por la modalidad de afiliados son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado y Partido Patriótico del Perú, que está en proceso de inscripción.

En movimientos regionales, 64 optaron por la modalidad de afiliados y 88 por delegados. Para estos comicios se registró una alianza electoral entre movimientos regionales denominada Reforma y Honradez por más Obras (Puno), que también eligió la modalidad directa.

Intereses de cúpulas

Percy Medina, de Idea Internacional, sostuvo que el mecanismo por delegados permite que las dirigencias de las organizaciones tengan el control al dejar al margen a los afiliados. “En la práctica es una selección sobre currículums y referencias porque no conocen a los candidatos ni dan fe de su idoneidad y representatividad al interior de los afiliados. (...) Lo que se hace, en muchos lugares, es vender las candidaturas”, comentó, Iván Lanegra, de Transparencia, calificó al sistema como el peor porque “no hay democracia interna”. Indicó que de las 70 que optaron por la modalidad directa deben presentar más de una lista. “Si no, no hay competencia”, resaltó.

Reacciones

”Deja la sensación de que en los procesos de elecciones internas tienen un peso gravitante factores distintos como, por ejemplo, los aportes económicos, algún tipo de proximidad con la dirigencia”.

Jorge Jáuregui, exvocero del JNE

”Los delegados son un grupo pequeño que no es el universo de afiliados y eligen muchas veces negociando o acatando los mandatos. Nuevamente es un estímulo de la dedocracia en las élites partidarias”.

José Tello, experto Derecho Electoral

”La elección de esos delegados es muy poco transparente, no hay certeza que representen al conjunto de los afiliados porque no se hacen elecciones universales controladas por la ONPE”.

Percy Medina, representante Idea Internacional