Diana Miloslavich: el perfil de la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

El presidente Pedro Castillo presentó, esta noche, a su nuevo gabinete ministerial, presidido por Aníbal Torres, y tomó juramento a Diana Miriam Miloslavich Tupac como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La nueva titular del MIMP entrará en funciones tras el breve mandato en dicha cartera de Katy Ugarte, quien fue anunciada junto al expresidente del consejo de ministros, Héctor Valer.

El perfil

Miloslavich se formó en la Escuela Profesional de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); y ha sido coordinadora del Programa de Participación Política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán durante más de 30 años.

“(Juro) por los derechos de las mujeres en sus diversidades y por sus 25 años de lucha en el Ministerio de la Mujer”, dijo en su juramentación.

La nueva ministra de la mujer también es activista feminista y defensora de los derechos de los mujeres. En ese sentido, ha realizado diversas publicaciones abordando la reivindicación de la mujer en la sociedad y es autora del libro “María Elena Moyano”.

Además, Miloslavich ha sido columnista invitada de La República, donde publicó su columna “Paridad y alternancia ahora”.

Rechazo a Valer

Hace unos días, el expresidente del consejo de ministros Héctor Valer salió a responder sobre las denuncias en su contra por maltrato físico a su hija y sus declaraciones no fueron bien recibidas por la nueva ministra de la mujer, quien no dudó en condenar su actitud y manifestó que el congresista de Perú Democrático no tenía conciencia de que lo que hizo es un delito.