Amplían extradición contra César Hinostroza por su fuga en 2018

Un tribunal de la Audiencia Nacional de España ha decidido que el proceso de extradición que tiene en su contra César Hinostroza en este país sea ampliado y se le incluya un hecho más para que, al volver al Perú, también pueda ser procesado y juzgado por huir de la justicia en 2018.

Hinostroza fugó del Perú poco después de que el Poder Judicial le dictara en julio de 2018 impedimento de salida del país por 4 meses en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, donde es sindicado como uno de los líderes de dicha organización criminal.

En octubre del mismo año, el exjuez supremo pagó un soborno de US$10.000 a la entonces funcionaria de Migraciones en Tumbes, Yhenifferd Bustamante Moretti, para que no sea registrado de manera oficial y así evitar la justicia . De este modo, Hinostroza salió rumbo a Ecuador para de allí partir a España burlando a las autoridades peruanas.

Por este hecho, la Fiscalía pidió que se le amplíe la extradición por el delito de cohecho activo genérico. Al respecto, el tribunal en Madrid determinó que “ los indicios que aporta Perú son así más que suficientes para poder apreciar la realidad de una investigación de la que se desprende la posibilidad de un delito de cohecho activo castigado en los ordenamientos jurídicos de Perú y de España y acorde con la definición de soborno a funcionarios públicos nacionales contenida en el art.15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”.

Los jueces Javier Vieira Morante, María Riera Ocariz y Jesús Gutiérrez Gómez desbaratan también en su resolución del último 1 de febrero, la postura de la “persecución política” que alegaba Hinostroza para que no se amplíe su extradición y que había utilizado además desde 2019, sin éxito, para lograr un asilo político en España.

“ Desde que el Sr. Hinostroza abandonó Perú se han producido tres cambios en el cargo de Presidente de la República, cada uno de diferente adscripción política, y, sin embargo, ello no ha supuesto una modificación en las solicitudes de extradición . La República de Perú, que está personada en este expediente, no ha variado en su posición procesal respecto a la solicitud de extradición, a pesar de que el Presidente al que el Sr. Hinostroza atribuye su infortunio ya no ocupa tal cargo”, señala el documento.

“La persecución política a la que alude parece responder a una trama urdida por el ex Presidente de la República Martín Vizcarra contra el Sr. Hinostroza porque este es simpatizante de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Los acontecimientos políticos acecidos en Perú no parecen avalar la tesis de la persecución política del Sr. Hinostroza como único motivo de sus procedimientos penales”, manifestaron también los magistrados en su decisión .

Finalmente, el tribunal también hace énfasis en que Hinostroza no ha logrado acreditar cómo las cárceles peruanas podrían afectar sus derechos, pues en caso vuelva a Perú debe cumplir una prisión preventiva por el pago de soborno en Tumbes.

En mayo de 2019, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición de Hinostroza por haber hecho gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores en el sistema de justicia peruano. Ello abarcó solo tres delitos: tráfico de influenias, negociación incompatible y patrocinio ilegal.

Con esta ampliación, el delito de cohecho activo genérico (soborno en Tumbes), Hinostroza podrá ser procesado también por este ilícito a su retorno al Perú.