Anahí Durand sobre “gabinete en la sombra”: Se están sobredimensionando algunas cosas

La exministra de la Mujer, Anahí Durand, descartó que ella haya evidenciado la existencia de un “gabinete en la sombra” que operará de manera paralela al que ella integró, el cual era presidio por la renunciante Mirtha Vásquez. Considera que dichas afirmaciones no son más que un tema de asesores del jefe de Estado que “está sobredimensionado”.

“Yo creo que hay también un ánimo de la prensa de sobredimensionar diversos aspectos o tal vez algunos sectores donde se actúa de diferente manera. En el caso del Ministerio de la Mujer, tuvimos la confianza para sacar propuestas que teníamos planteadas desde el inicio por el mismo presidente con la Ley de Orfandad, todo el tema de mujer emprendedora. (…) Yo creo que no les interesaba tanto mi ministerio o no era tanto como dicen”, declaró en Exitosa.

Por otro lado, en su calidad de presidenta de Nuevo Perú señaló que el jefe de Estado no debe renunciar, como sugiere parte de un sector de la oposición: “Por supuesto que no (no debe renunciar), él ha sido elegido para cumplir un mandato constitucional y fue elegido por las minorías más excluidas de este país”, agregó.

Castillo niega que exista un “gabinete en la sombra”

El último miércoles, luego de reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo, el exlíder de Avanza País Hernando de Soto afirmó que el mandatario ha negado que funcione un “gabinete en la sombra”, en relación a las declaraciones de la ex primera ministra, Mirtha Vásquez, y del extitular del Interior, Avelino Guillén, quienes indicaron la existencia dicho grupo.

Al respecto, el excandidato a la presidencia sostuvo que el jefe de Estado tiene asesores en la sombra, pero mencionó que resultaría grave si hay un grupo más estructurado. En ese sentido, le comentó al mandatario que mientras el Gobierno continúe con el proyecto de una asamblea constituyente las personas creerán que “hay alguien en la sombra” promoviéndola.