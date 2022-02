Durand sobre expresión “está en mi casa y me cambia de tono” de Alva: “Es nefasto”

La exministra de la Mujer, Anahí Durand, se pronunció sobre las expresiones que tuvo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hacia la alcaldesa de Ocoña, Marilu Gonzales, mientras la burgomaestre exponía un reclamo durante una reunión —realizada el último lunes 7— en el Parlamento. Consideró que estas actitudes no ayudan a que más mujeres se animen a participar en política y asumir cargos de elección popular.

“Es nefasto. Justamente nosotros organizamos un encuentro nacional de alcaldesas en un país donde hay 95 alcaldesas. En un país que tiene 1.800 distritos, no somos ni el 6%. ¿Por qué las mujeres no participan en política? Porque tienen que enfrentar este tipo de maltratos, no solo de los hombres, sino de personas que tienen un sesgo muy fuerte hacia las autoridades locales”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Anahí Durand hizo un llamado a la reflexión de parte del Parlamento con respecto a este tipo de actitudes: “Esto es un llamado de atención porque si todos los poderes del Estado, incluido el Congreso, no nos unimos para mejorar la presencia política de las mujeres vamos a seguir subrepresentadas y subvaloradas. Yo sí creo que esto de la señora Alva ha sido lamentable. Ojalá hubiese una disculpa, pero parece que no se da cuenta de lo que hizo”, agregó.

Lo señalado por Alva durante la reunión en el Congreso con las autoridades urbanas fue los siguiente: “Alcaldesa, en esta reunión usted está aquí en mi casa y, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas y alcaldes, de diálogo. Yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, pero me cambia de tono. No voy a permitir que me hable de esa manera porque acá somos representantes del pueblo y trabajamos por el pueblo”, expresó.

68% desaprueba la gestión de Alva, según IEP

En diciembre pasado, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) elaborada para La República mostró que la mayoría de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, luego de ser cuestionada por un presunto llamado a los diputados españoles para pronunciarse en contra del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Sobre la pregunta “¿usted aprueba o desaprueba el desempeño de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva?”, el estudió reveló que el 68% de la ciudadanía no le da el visto bueno al trabajo que realiza, un 7% más que en la investigación de noviembre, en la que se señalaba un 61% de desaprobación.