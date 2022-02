Alcaldesa de Ocoña: “María del Carmen Alva se adueñó de la casa de todos los peruanos”

La alcaldesa distrital de Ocoña, Marilú Gonzáles, emitió un comunicado tras el incidente protagonizado ayer con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto. Esta última confrontó a la edil por reclamar al Legislativo un proyecto de ley que presuntamente anulaba los recursos a los municipios en ejecución de proyectos.

“Alcaldesa, en esta reunión, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, para el diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar (…). Con alguno de ustedes, ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono ”, respondió María del Carmen Alva, luego que Gonzáles reclamó.

En un comunicado que fue publicado en la página de Facebook de la comuna de Ocoña, la alcaldesa consideró que Alva le faltó el respeto a ella y a todos los peruanos. “Cuando de manera insolente y presumida se atrevió a afirmar: ‘alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, el Congreso es mi casa’, como diciendo aquí mando yo”, manifestó Gonzáles.

La edil consideró que la conducta de la titular del Legislativo es una afrenta a la ciudadanía. “ Ella se adueñó de la casa de todos los peruanos ”, sentenció.

La autoridad del distrito de Ocoña, que se localiza en la provincia de Camaná, de la región Arequipa, agregó que no permitirá los “actos egoístas” de Alva . Además, aseguró que si no tiene el carácter y fortaleza moral, entonces no está en capacidad de representar a los ciudadanos.

“Tengo que recordarle a la presidenta del Congreso que el Palacio Legislativo representa a todos los peruanos por igual. Y no puede existir ninguna diferencia de clases sociales ni de razas ni de religión. Cuando ella dijo que el Congreso ‘es mi casa’, violó la confianza que nosotros los peruanos le hemos entregado”, finalizó.