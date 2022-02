RMP sobre Castillo: “Si todavía sigue ahí, es porque tiene un Congreso que es tal para cual”

Cuatro días después de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Héctor Valer renunció al cargo y Pedro Castillo deberá nombrar, otra vez, a un sustituto en las próximas horas. Rosa María Palacios señaló que no es una crisis ministerial, sino de gobernabilidad.

“Vengo a decirles que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo (…) que construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera”, declaró el congresista de Perú Democrático a las afueras de la PCM.

Carlos Jaico, exsecretario general de Palacio de Gobierno, afirmó que Castillo Terrones debería dejar el Poder Ejecutivo “por una cuestión de dignidad, de estabilidad y gobernabilidad para el Perú”. Según el exfuncionario, el presidente no es apto, así lo manifestó en una entrevista a El Comercio.

Si el líder de Perú Libre desea seguir en la presidencia de la República, RMP advirtió que deberá nombrar a un primer ministro con poder real para gobernar; mientras que él solo cumpliría tareas de Estado como visitas protocolares, giras nacionales e internacionales.

Por otro lado, Palacios analizó el mensaje a la nación brindado por Pedro Castillo el último viernes 4 de febrero donde no hizo mea culpa por el nombramiento del gabinete de Héctor Valer.

“He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país y que más allá de la forma de pensar o ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día”, dijo.

La letrada lamentó que el jefe de Estado no haya ofrecido disculpas al país por el nombramiento de Valer Pinto. Agregó que la salida de Castillo fue echar la culpa a la institución dirigida por María del Carmen Alva, lo cual agrava su posición.

Según Palacios, es falso que un primer ministro presente su política general de Gobierno en menos de 24 horas, como sostuvo Castillo Terrones.

La abogada recordó que hay un plazo establecido para que el jefe del gabinete se presente ante el Parlamento en el artículo 130 de la Constitución (30 días).

“Los pecados del Congreso no lo hacen santo. Tiene que entender que el que se equivocó fue él. Nombró un pésimo sustituto en un gabinete que buscaba que no lo vacaran, lograr tener la bancada de Bermejo apoyándolo en el Parlamento para que con 44 leales no lo vacaran (...) No tengo muchas esperanzas de que nombre a un mejor primer ministro porque no reconoce sus errores. Si todavía sigue ahí, es porque tiene un Congreso que es tal para cual. Quieren quedarse en su puestito y no soportarían la idea de ir a elecciones generales”, detalló.