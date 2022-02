Citan a Jaico y Biberto Castillo para este miércoles 9 por presunto “gabinete en las sombras”

Citación. La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República citó a Beder Camacho Gadea, actual subsecretario del Despacho Presidencial, así como al exsecretario de Palacio de Gobierno Carlos Jaico y a los asesores presidenciales Biberto Castillo y Sandra Paico, para este miércoles 9 de febrero a las 9.00 a. m. de manera presencial en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea dentro del Palacio Legislativo.

En efecto, el grupo de trabajo, liderado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), señaló que esta citación a los asesores y exfuncionarios de confianza del presidente Pedro Castillo se dio con el fin de poder “esclarecer” la existencia de un supuesto “gabinete en las sombras”.

“En dicha ocasión, se servirá esclarecer ante la comisión respecto a presuntas irregularidades o inconductas de funcionarios y exfuncionarios de Palacio de Gobierno , denunciados en medios de prensa en torno al asesoramiento al presidente de la República (Pedro Castillo) y un ‘presunto gabinete en la sombra’ ”, refirió el oficio emitido por la comisión este lunes.

Carlos Jaico renuncia y advierte sobre un “gabinete en las sombras”

El último martes, Carlos Jaico presentó su carta de renuncia a la Secretaría General de Palacio de Gobierno a pedido del presidente Pedro Castillo luego de que el exmilitante de Alianza para el Progreso (APP) despidió al asesor Biberto Castillo León.

En su carta, Jaico precisó que, tras asumir dicho cargo, pudo comprobar la “ausencia de un sistema organizado de trabajo, expresado en una falta de rigurosidad en el cumplimiento de los reglamentos y procedimientos”. Además, advirtió la presencia de un “gabinete en las sombras”, así como la “influencia nociva” del entorno más cercano al jefe de Estado.

“Asimismo, advertí tempranamente la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados, cual ‘gabinete en la sombra’ del que nunca fui parte , en detrimento de la gobernabilidad y estabilidad del país, como se lo expresé en diferentes oportunidades y de distintas maneras”, apuntó el documento presentado por el exfuncionario.

Beder Camacho es citado por la Comisión de Fiscalización para este miércoles 9 de febrero. Foto: Congreso

Beder Camacho niega existencia de un “gabinete en las sombras”

Por su parte, Beder Camacho aseguró que no existe un “gabinete en las sombras”, tal como advirtió en su carta de renuncia Carlos Jaico.