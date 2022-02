Acción Popular evalúa sancionar a congresista Edwin Martínez por reunión con Pedro Castillo

Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular (AP), afirmó que dicha agrupación parlamentaria evalúa sancionar al congresista Edwin Martínez, quien se reunió con el presidente de la República, Pedro Castillo, el domingo 6 de febrero sin consentimiento del partido.

“El congresista Martínez fue a hablar con el presidente a título personal, pero no fue claro con cuáles son las motivaciones que lo impulsaron a ir a esta reunión. Si no absuelve las dudas ni convence, se tendrá que aplicar algún tipo de sanción, pero también es probable que se rectifique y pida disculpas a la bancada”, declaró Vergara a Exitosa.

También calificó de “grave” que Martínez declarara que no tiene por qué brindar explicaciones ni a los legisladores ni a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva. “Voy a ser claro, yo no he ido en representación de Acción Popular. Si no, el presidente hubiese invitado al vocero. Yo no tengo por qué informarle ni a Alva, ni a ningún congresista si voy o no a una entrevista con el presidente”, aseguró el vocero de la bancada de AP.

Elvis Vergara añadió que el congresista Edwin Martínez estaría propiciando el escenario perfecto para ser expulsado del partido acciopopulista y así poder sumarse a la nueva bancada conformada por Betssy Chávez, Guillermo Bermejo, Héctor Valer, Nieves Limachi, entre otros.

“Por sus declaraciones, está siguiendo el camino para sumarse a la bancada Perú Democrático, es una posición personal, no tiene nada que ver con mi posición como vocero”, detalló.