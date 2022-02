Héctor Valer: “El presidente Castillo está estructurando hasta dos posibilidades de gabinete”

El todavía presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, quien puso su cargo a disposición del mandatario Pedro Castillo, aseguró que el jefe de Estado prepara hasta dos opciones de gabinete para buscar consensos y que no existan inconvenientes el día que presente a su nuevo equipo.

“Lo que puedo anunciar es que el presidente Pedro Castillo está estructurando, al parecer, de acuerdo a lo que he podido conversar, hasta dos posibilidades de gabinete. Una de ellas es un consenso con la izquierda y la otra, con otras organizaciones políticas”, declaró Valer en diálogo con la prensa.

“Ahora lo que está haciendo el presidente es tratar de que estas dos propuestas se integren en una sola para que no haya problemas en el país y no haya problemas el día de la presentación del gabinete en el Congreso de la República”, añadió.

Indicó que lo que quiere el mandatario es llegar a un acuerdo con las diferentes organizaciones a fin de que no persista la crisis política ni el enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Agregó que lo que quiere el país es tranquilidad, generación de empleo y “que desde el Parlamento dejen gobernar al presidente de la República”.

El también legislador de Perú Democrático manifestó que conoce algunos de los que integrarían el nuevo Consejo de Ministros, aunque precisó que no puede decir quiénes son “porque le corresponde anunciar eso al presidente de la República”. “Yo tengo que agradecer al presidente que me ha hecho conocer algunos nombres para pedirme la opinión de ellos”, prolongó antes de remarcar que él no recomendó a nadie.

Valer aún despacha en la PCM

Héctor Valer también dio a conocer que sigue despachando en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ya que el jefe de Estado aún no dispone su salida. “La renuncia seguramente el señor presidente la va a aceptar apenas anuncie al otro premier que me sustituirá en el cargo”, dijo.

Por último, aseguró que no ocurre lo que sugirió el exsecretario general del Despacho Presidencial Carlos Jaico en su carta de dimisión. “No hay un ‘gabinete en las sombras’, en todo caso hay un gabinete real que está trabajando y próximamente habrá un gabinete reestructurado”, concluyó.