Bellido a Castillo: Usted decide si rectifica el camino o se une al plan de traición al pueblo

El ex primer ministro Guido Bellido arremetió contra las fuerzas opositoras del Gobierno al asegurar que su finalidad es lograr que el presidente Pedro Castillo siga los pasos del exmandatario Ollanta Humala firmando una hoja de ruta.

El también congresista por Perú Libre compartió en sus redes sociales la necesidad de que el jefe de Estado siga sus ideales y busque se concreten las promesas que hizo al pueblo cuando estuvo en época de campaña electoral. De no hacerlo, estaría traicionando a la gente que lo puso en el poder, indicó Bellido.

“La estrategia de siempre de los caviares: poner contra la pared al SPR, para que firme una hoja de ruta al estilo de un gobierno corrupto como el humalista. Usted decide SPR, rectifica el camino hacia lo que se prometió o se une al plan de traición al Pueblo. Solo hay un camino”, escribió Bellido en su cuenta de Twitter.

Foto: @GuidoBellidoU / Twitter

PUEDES VER: Ministra Ugarte rechazó agresiones homofóbicas contra Susel Paredes durante manifestación

No es la primera vez que Bellido Ugarte se pronuncia sobre los objetivos de la presidencia. Tras el último mensaje a la nación de Castillo Terrones, el parlamentario instó al mandatario a “reconocer que se ha desviado de la propuesta inicial de campaña”.

“Señor presidente de la República, es importante reconocer que se ha desviado de la propuesta inicial de campaña a través del partido que lo postuló. Ha llegado el momento de levantarse, porque nuestra mejor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarse cada vez que caemos. Todo por el Pueblo”, expresó Bellido, también a través de un tuit, donde adjuntó un extracto del diálogo entre Pedro Castillo y el exmandatario de Uruguay, Pepe Mujica.

Bellido sobre PCM: “Hay que solicitar personas que estén de acuerdo con la política del Gobierno”

El legislador de Perú Libre Guido Bellido se pronunció con respecto a la renuncia del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros Héctor Valer, y manifestó, con miras al futuro, que el presidente Pedro Castillo debe buscar profesionales que estén en sintonía con la política general del Gobierno para conformar el próximo gabinete ministerial.