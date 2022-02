Bellido a Alva tras incidente con alcaldesa: “Es usted la que debe bajar el tono. Esta no es su casa”

Luego de que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), tuviera un polémico incidente esta tarde de 7 de febrero con una de las autoridades ediles que se apersonaron a reunirse con ella y otros congresistas más en el hemiciclo, el parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, le solicitó que se disculpara con ellos por la forma en cómo se expresó.

“Señora presidenta del Congreso, le pido en nombre de los miles de alcaldes del Perú, quienes representan a más de 33 millones de peruanos, se disculpe públicamente con ellos. Es usted la que debe bajar el tono. Esta no es su casa, es de los peruanos, a quien servimos ”, pidió mediante su cuenta de Twitter.

El hecho sucedió cuando la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, exponía su reclamo con respecto a una obra de su localidad.

En seguida, culpó a la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, por los decretos 086 y 100 que se referían a la paralización de aquellos trabajos.

A la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le pareció una falta de respeto la forma de dirigirse de Gonzales, por lo que la interrumpió.

“ Alcaldesa, en esta reunión, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto . Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, para el diálogo que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”, refirió Alva Prieto.

De inmediato, continuó: “Con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera , porque acá somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Ustedes están totalmente desinformados”.

Las expresiones de la acciopopulista no fueron bien recibidas ya que alzó la voz a su interlocutora, quien estaba manifestando su incomodidad por lo aprobado en la Comisión de Constitución.