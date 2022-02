Funcionarios vinculados al APRA en gestión de gobernadora de Arequipa

Los últimos cambios de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa han sido criticados. Por ejemplo el subgerente regional de Transportes, Manuel Huamanvilca, quien tiene papeletas. Pero hay una tendencia que se repite en varias de las designaciones: pertenecen, tuvieron pasado, o postularon con el Partido Aprista Peruano.

La última decisión en esa línea fue colocar a Edilberto Salazar Zender como titular de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa). El médico salió criticado por su gestión en EsSalud . Si bien no es militante aprista, postuló a la Municipalidad Provincial de Islay en las elecciones regionales y municipales del 2010 por la estrella. “Yo no soy aprista. Postule por el Apra como invitado. Nunca he estado inscrito en mi vida. Quién me ha llamado es la propia gobernadora (Kimmerlee Gutiérrez)”, contestó sobre el tema Salazar.

Algunas figuras de la “estrella” aparecieron al asumir las riendas del GRA el fallecido vicegobernador Walter Gutiérrez. Esto tras la encarcelación del suspendido gobernador Elmer Cáceres, en 2021. Gutiérrez, líder y fundador del movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, realizó varios cambios antes de fallecer. Uno de los principales fue colocar a Jorge Luis Suclla, como gerente general de la entidad. Suclla dejó de asesorar a la entonces consejera Kimmerlee Gutiérrez para asumir el encargo de Gutiérrez padre.

El funcionario se afilió al Partido Aprista desde 2008. En el 2016 postuló por esa tienda política a la alcaldía del distrito de Mariano Melgar. Suclla aceptó que es miembro del partido , pero negó que los apristas estén copando la Región. “Aquí tenemos a gente de todos los partidos. Algunos gerentes están vinculados políticamente con un partido o movimiento regional, pero no sé si sean apristas. Salazar Zender (por ejemplo) no es aprista, al menos no lo reconozco como tal. Tenemos gente de derecha, de izquierda. Lo que se busca es trabajar”, dijo.

Otro que ingresó a la par con Suclla, fueron los asesores Edwar Velarde Cáceres y Julio César Ardiles Balcazar . Ambos con formación aprista. Velarde, quien fue cesado la semana pasada, intentó ser alcalde de Uchumayo en 2014 por el movimiento de Gutiérrez Cueva, pero sin éxito. En 2018 intentó lo propio en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con el Apra, con igual resultado. Según Infogob, renunció al partido ese mismo año.

“Él (Velarde) llega a trabajar por mi papá (Walter Gutiérrez). Lo había nombrado para ZED Matarani. Es ahí donde llega. Tiene bastante conocimiento sobre el personal”, contestó Kimmerlee Gutiérrez cuando se le consultó sobre el asesor.

Mientras que César Ardiles también tiene pasado aprista. Postuló a las alcaldías de Caylloma y la distrital de Cayma por la organización de la estrella. Su última incursión fue en 2020 al lanzarse al Congreso por Podemos Perú.

Trabajadores dentro del GRA, sostienen que sus figuras “han tomado el poder en la Región”. Suclla lo niega y asegura que quien toma las decisiones es la gobernadora. “Se han presentado propuestas para todas las gerencias. Es su juicio y decisión qué cambios se deben hacer”, señaló el gerente general.

Movidas de funcionarios regionales

El 2022 será año electoral para elegir a nuevas autoridades regionales y municipales. Algunos de los nuevos funcionarios del GRA se inscribieron recientemente a movimientos o partidos políticos. Es el caso de Edilberto Salazar, ahora titular de la Geresa. Renunció a Victoria Nacional y desde octubre del 2021 es militante de Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Aunque Salazar negó que vaya a postular a la alcaldía provincial de Islay.