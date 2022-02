Edwin Martínez: “No tengo que informarle a Alva si me voy a reunir con el presidente”

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, le respondió a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso y militante acciopopulista, por su visita a Palacio de Gobierno para dialogar con el presidente de la República, Pedro Castillo. El legislador señaló que no tiene “que darle explicaciones a Alva, ya que él fue “elegido por el pueblo”. Tampoco considera que debió conversarlo previamente con su vocero Elvis Vergara.

“Voy a ser claro, yo no he ido en representación de Acción Popular, si no, el presidente hubiese invitado al vocero. Yo no tengo por qué informarle ni a Alva, ni a ningún congresista si voy o no a una entrevista con el presidente. Mi única motivación para aceptar una reunión con el presidente es la de contribuir a que se genere un clima de confianza en la población y que se articule un gabinete que sí responda a las expectativas del pueblo peruano”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Edwin Martínez señaló que el jefe de Estado le comentó la necesidad de renovar su gabinete con cuadros técnicos, tema que fue central durante su cita en Palacio. Señala que Castillo vio en él a un congresista imparcial. “El presidente ha visto en mí a un miembro del Congreso que siempre ha sido neutral, yo nunca me he parcializado con las decisiones del Gobierno y las adoptadas por el Congreso, quizá vio en mi alguna propuesta positiva en mi desempeño como parlamentario”, agregó.

Congresista Edwin Martínez se reúne con Pedro Castillo

Este último domingo, el congresista de Acción Popular Edwin Martínez llegó hasta Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, según declaró él mismo a su llegada.

De acuerdo al parlamentario, la cita fue para hacerle llegar una propuesta pensada para la conformación del nuevo gabinete ministerial tras el anuncio de su recomposición. A su salida, el acciopopulista señaló que el jefe de Estado presentará a su nuevo equipo el martes o miércoles.