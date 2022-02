Edgar Tello: “No vacancia ni renuncia ni cierre del Congreso”

El congresista de Perú Libre Edgar Tello se pronunció en contra de quienes piden la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo. También de quienes hacen eco a esta solicitud y expresan la necesidad de que también se cierre el Congreso. Señaló que se debe respetar la voluntad popular representada en las urnas durante las últimas elecciones.

“Los que no pudieron ganar las elecciones con decisión popular quieren hacerlo con campañas mediáticas y proyectos de ley modificando la Constitución desde el Congreso. ¡La voluntad popular se respeta! ¡No vacancia, ni renuncia, ni cierre del Congreso!”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Edgar Tello se pronuncia en contra de una posible renuncia del presidente Castillo. Foto: captura de Twitter

En el Congreso piden la renuncia de Pedro Castillo

El ultimo miércoles, en el Congreso de la República se ha puesto en agenda la salida del presidente Pedro Castillo. Los congresistas de Fuerza Popular y el Partido Morado pidieron al jefe del Estado que renuncie por no estar capacitado para gobernar; asimismo, en la Comisión de Constitución debatieron agregar la causal de corrupción para vacar al presidente y la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) anunció que presentará una acusación constitucional contra Castillo.

Por su lado, la vocera de la bancada del Partido Morado, Susel Paredes, consideró necesario buscar una fórmula jurídica para sacar al presidente Pedro Castillo a fin de que su destitución siga un camino legal y no arbitrario. Eso va de la mano con el comunicado del Partido Morado, que pidió la renuncia de Pedro Castillo si es que no encuentra un “gabinete capaz” y no está en la capacidad para solucionar el “desgobierno”.

“He decidido presentar acusación constitucional contra el presidente Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno. Ahora, el Congreso decidirá su destitución a través del juicio político correspondiente”, escribió en su cuenta de Twitter.