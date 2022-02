Alva protagoniza incidente con alcaldesa en el Congreso: “Está en mi casa y me cambia de tono”

Un polémico incidente de produjo esta tarde del 7 de febrero en el Congreso de la República durante una reunión con autoridades de distintas alcaldías, cuando la burgomaestre de Ocoña, Marilú Gonzales, exponía su reclamo con respecto a una obra de su localidad.

“Soy como una madre del pueblo en donde yo estoy dirigiendo. Se ha sacado estos decretos, el 086 y el 100 para continuidad este año. ¿Cómo creen ustedes que nosotros vamos a dejar la obra a medias después de que tenemos un contrato con la empresa?, ¿quiere decir que quieren dejar elefantes blancos?, manifestó.

Enseguida, culpó a la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, por los decretos en cuestión, y de pronto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le pareció una falta de respeto la forma de dirigirse de Gonzales, por lo que la interrumpió.

”Alcaldesa, en esta reunión, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, para el diálogo que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar”, refirió Alva Prieto.