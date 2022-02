Sería un error que el nuevo jefe de la PCM venga de Perú Libre, advierten expertos

El anuncio de retirada del cuestionado Héctor Valer a sus ‘cuarteles de invierno’ —tras durar solo cuatro días al frente de la presidencia del Consejo de Ministros— abrió un nuevo proceso en Palacio de Gobierno: encontrar a un sucesor que pueda ayudar al presidente de la República, Pedro Castillo, a superar la crisis que él mismo provocó al poner en un cargo tan importante del Ejecutivo a alguien denunciado por agresión familiar. Una tarea complicada para un gobierno que cada vez luce más aislado y que enfrenta a una oposición que de a pocos va encontrando forma y argumentos, aunque aún con liderazgos deslucidos. Ante este escenario, conversamos con algunos expertos para conocer el perfil que debería tener el nuevo jefe de la PCM.

Según el analista político Jeffrey Radzinsky, la elección del nuevo presidente del Consejo de Ministros y la conformación del gabinete responderá a la situación de crisis actual. Advierte que un jefe de la PCM debe ser alguien con pericia para la coordinación de acciones gubernamentales, pero lo que necesitaría ahora Pedro Castillo es alguien que le ayude a liderar lo que él denomina como un “gabinete de supervivencia”, que lo lleve a mantener el cargo.

“Se tiene que ver la magnitud de la crisis y leer el contexto porque, más allá de un perfil que siempre es requerido en PCM, en cualquier circunstancia es bueno que tenga experiencia profesional y política para el manejo y la coordinación gubernamental. (…) Es un coordinador de la acción gubernamental de los ministros bajo las líneas directrices del presidente de la República. Tiene que haber un perfil, pero creo que ahora está más asociado a la crisis en particular. Mi sensación es que es un gabinete de supervivencia, el objetivo del nuevo gabinete de Castillo es sobrevivir a la crisis. Ha mostrado que no tiene intención de renunciar y lo que necesita es un gabinete que le garantice que no tenga los votos en contra (en el Congreso) al menos para sobrevivir”, declaró a La República.

En esta línea, Benjamín Carrasco del Carpio, analista político y docente de la Universidad Católica de Santa María, advierte que es un error pensar que son los ministros quienes definen las políticas de gobierno. Por el contrario, ellos deben cumplir un rol de “ejecutores asertivos”. Esto debería llevar a que el presidente “buscará las personas en razón a su mayor idoneidad para los objetivos de gobierno que desea alcanzar”, pero en la política peruana estos son más vistos como piezas políticas y este sería el criterio que utilice el jefe de Estado al momento de elegir al sucesor de Héctor Valer.

“Lo que se percibe no es la búsqueda de objetivos concretos como la mejora en los indicadores de gestión, ni la búsqueda de ejecutores idóneos, sino más bien el único propósito parece ser la permanencia en el poder y por tanto los ministros se conciben como piezas fundamentalmente políticas”, explica.

En diálogo con este medio, la especialista en Ciencias Políticas Andrea Paico destaca que el nuevo jefe de la PCM debería tener un perfil más de centro e integrador. Es decir, una persona que sepa dialogar, concertar y entender la postura de las demás fuerzas políticas, sin que eso signifique elegir a una persona que haya militado en varios partidos, ni que tenga un alto registro de cambios de bancadas, como sí ocurrió con Héctor Valer.

“Yo creo que más un perfil de centro. Por ejemplo, la entrada de Mirtha Vásquez fue un acierto para él y le sumó políticamente. Sin embargo, ante la propia coyuntura política, el perfil que debería tener la nueva o el nuevo premier debería ser un perfil de centro, integrador, que se la juegue por conformar y alcanzar la adhesión de un buen gabinete”, declaró.

“Lo que hizo el gabinete Valer fue cohesionar a una oposición más grande, aunque todavía muy desorganizada y sin liderazgo, bastante limeño centrista”, advierte Jeffrey Radzinsky. Foto: PCM

Nuevo jefe de la PCM no debe ser de Perú Libre

Algunos de los nombres que han aparecido como propuestas para reemplazar a Héctor Valer son el de Roger Nájar, quien ya ha sido voceado anteriormente y es una recomendación de Vladimir Cerrón. Este domingo, el congresista oficialista Edgar Tello confirmó que Waldemar Cerrón es una de las propuestas de la bancada, pero señaló que no es la única. Ante ello, Andrea Paico advierte que una designación en ese sentido no ayudaría al jefe de Estado a recuperar el respaldo ciudadano perdido.

“Dentro de la estrategia política, no me inclinaría ni por Nájar, ni por Cerrón. Si Castillo quiere mantenerse en el poder y recuperar mínimamente un poco de respaldo ciudadano, no tiene que ceder ante la presión del mismo Vladimir Cerrón o de Perú Libre”, comentó a La República.

El último sábado, el presidente Pedro Castillo se reunió con Roger Nájar por casi 3 horas en Palacio de Gobierno. Su nombre ha sido voceado para la PCM en varias ocasiones. Foto: Facebook

Radzinsky es de la misma opinión, ya que considera que uno de los pocos aciertos de Castillo fue su toma de distancia respecto a Vladimir Cerrón. “Sería un error que recurra a Perú Libre, uno de los pocos aciertos políticos del presidente es alejarse de Vladimir Cerrón y programáticamente de Perú Libre. Volver a eso sería el peor escenario, aumentaría las posibilidades de que pierda el cargo. (…) Sería un error en ambos casos (Roger Najar y Waldemar Cerrón), un error más grosero en el caso de Waldemar Cerrón por lo que representa su apellido y en Perú Libre por esa línea más radical. Lo de Nájar sería volver a esa lógica más cercana al partido”, agregó.