Ministro Chávarry hace cambios en alta dirección del Mininter pese a renuncia del premier

Este domingo se oficializaron dos cambios que dispuso el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, en la alta dirección del Mininter. Ello a pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, presentó su renuncia a dicho cargo, por lo que el presidente de la República, Pedro Castillo, deberá articular su cuarto gabinete ministerial en menos de 7 meses de Gobierno.

A través de la resolución ministerial 143-2022-IN, Chávarry Estrada designó como jefe de gabinete de asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior al general (r) de la Policía Nacional del Perú, Clever Heli Vidal Vásquez, quien anteriormente se desempeñó como director del Proyecto de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en Alto Huallaga (Corah).

De acuerdo con la declaración jurada de intereses de Vidal Vásquez, con fecha 2 de enero de 2021, el referido cargo es el único puesto que ha ejercido en una de las entidades adscritas al despacho del Interior.

El ministro Chávarry también nombró, mediante la resolución 144-2022-IN, al nuevo secretario general: el abogado George Gembey Otsu Sánchez, quien se venía desempeñando como jefe de unidad registral de la Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

De acuerdo con el perfil de Otsu Sánchez en LinkedIn, fue asesor y director de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior entre 2013 y 2019. También laboró en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.

Critican cambios en alta dirección del Ministerio del Interior

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra cuestionó los últimos movimientos que hizo el ministro Alfonso Chávarry luego de que el presidente Pedro Castillo comunicó que renovará el Consejo de Ministros.

“Lamentable. Esto no es serio ni ético. El presidente Pedro Castillo⁩ anuncia la recomposición del gabinete; sin embargo, hoy aparecen en El Peruano nombramientos del secretario general y jefe de gabinete de asesores, y en un sector tan sensible como Interior”, expresó Gamarra en un tuit.

También criticó los cambios en la alta dirección del Mininter la ex primera ministra Ana Jara, quien consideró que dichas designaciones podrían ser ilegales debido a que tras la renuncia del primer ministro se produce la crisis total del gabinete, es decir, los titulares de todas las carteras deben presentar su dimisión ante el jefe de Estado. “Solo se despacha documentos de mero trámite, no nombramientos”, explicó.

Vásquez renunció por intención de Castillo de nombrar a Chávarry

Según la ex primera ministra Mirtha Vásquez, fue la insistencia del presidente Pedro Castillo por nombrar al exjefe de la región policial de Cajamarca, Alfonso Chávarry, lo que dinamitó su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros.