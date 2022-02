Martín Vizcarra niega que vaya a ser presidente del Consejo de Ministros luego de la renuncia de Valer

El expresidente de la República Martín Vizcarra negó la posibilidad de ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros luego de que el aún titular del gabinete, Héctor Valer, anunciara su renuncia al cargo. Lo dicho por el exmandatario se da luego de que una cuenta falsa de Twitter que pretendía suplantarlo anunciara que asumiría este puesto en el Ejecutivo.

“ Vienen circulando por redes publicaciones falsas que desmiento. No tengo ningún vínculo con el Gobierno, mi posición es férrea y siempre pensando en el Perú primero ”, escribió Vizcarra Cornejo en sus redes sociales.

Lo información difundida aseguraba que él se había reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo, y había aceptado ser el nuevo primer ministro.

Tuit de Martín Vizcarra. Foto: captura/Twitter

El último sábado 5 de febrero, Valer Pinto renunció al cargo de jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) después de solo cuatro días de haber sido designado por Castillo Terrones.

“Vengo a decirles que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo (…) que construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera ”, señaló en la víspera el aún primer ministro, en las afueras de la PCM.

Bellido sobre PCM

Tras la renuncia de Valer Pinto a la PCM, el ex primer ministro Guido Bellido sostuvo que el jefe de Estado debe buscar profesionales que estén en sintonía con la política general del Gobierno para conformar el próximo gabinete ministerial.