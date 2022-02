Alva sobre reunión de Edwin Martínez con Castillo: “Todos en la bancada nos sorprendimos”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció en contra de la reunión que mantuvo su colega de bancada Edwin Martínez y el jefe de Estado, Pedro Castillo. Aseguró que los integrantes de Acción Popular, incluido el vocero y los demás parlamentarios, parecían no estar informados de esta visita a Palacio de Gobierno de uno de sus integrantes.

“Todos nos hemos sorprendido en la bancada, lo hemos visto en la televisión como cualquier televidente. Fue a título personal, por su cuenta. Si quería ponerse de acuerdo, el tema habría tenido que verse en la bancada. La bancada no está enterada de nada, me ha sorprendido verlo ahí y me han sorprendido sus declaraciones. Ya tendré la oportunidad de hablar con él”, declaró a Punto final.

Congresista Edwin Martínez se reúne con Pedro Castillo

Este último domingo, el congresista de Acción Popular Edwin Martínez llegó hasta Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, según declaró él mismo a su llegada.

De acuerdo al parlamentario, la cita fue para hacerle llegar una propuesta pensada para la conformación del nuevo gabinete ministerial tras el anuncio de su recomposición. A su salida, el acciopopulista señaló que el jefe de Estado presentará a su nuevo equipo el martes o miércoles.